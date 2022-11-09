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Путин и Лукашенко обсудили по телефону саммит ОДКБ и торгово-экономическое сотрудничество
09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба белорусского лидера..
Как отмечается, в ходе общения политики обсудили вопросы предстоящего заседания ОДКБ, а также развитие двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в сфере экономики и торговли. Помимо этого, Путин и Лукашенко затронули график встреч до конца текущего года.
Напомним, очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября в Ереване.
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Телефонный разговор состоялся накануне. Стороны, в частности, обсудили вопросы предстоящего заседания ОДКБ.
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