Путин и Лукашенко обсудили по телефону саммит ОДКБ и торгово-экономическое сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба белорусского лидера..

Как отмечается, в ходе общения политики обсудили вопросы предстоящего заседания ОДКБ, а также развитие двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в сфере экономики и торговли. Помимо этого, Путин и Лукашенко затронули график встреч до конца текущего года.

Напомним, очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября в Ереване.