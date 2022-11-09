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Новое в работе бизнеса по 713-му постановлению: появилась инструкция по расчету себестоимости продукции при формировании цены

09.11.2022 20:03 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новое в работе бизнеса по 713-му постановлению: появилась инструкция по расчету себестоимости продукции при формировании цены

Министерство антимонопольного регулирования и торговали, Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты приняло совместное постановление от 4 ноября 2022 года № 71/15/50/68, которым утверждена «Инструкция о порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования». То есть теперь у бизнеса будет четкий инструмент для формирования себестоимости. Правда, документ еще официально не опубликован. О его принятии пока сообщает лишь пресс-служба МАРТа.

Инструкцией определена структура себестоимости продукции для целей ценообразования, а также затраты, которые не включаются в себестоимость продукции.

Эта интсрукция распространяется на производителей потребительских товаров, указанных в приложении 1 к постановлению № 713.

Постановление № 71/15/50/68 вступает в силу после его официального опубликования.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговали, Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты приняло...
 
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