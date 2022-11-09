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Погода в СНГ: в горных районах Казахстана выросли сугробы, Беларусь окутал туман

09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшее воскресенье в Москве ноябрьская погода одержит верх над теплом. Пойдет снег с дождем, и максимум будет плюс два. О погоде в других столицах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Зима заявила о себе в Бишкеке. Температура упала до минус четырех, утром шел снег. Такое резкое погружение в зиму застало врасплох водителей, которые не успели сменить летнюю резину. С утра на дорогах пробки.

А на севере страны снега намело практически по колено. Завораживающий зимний пейзаж в природном парке «Ала-Арча» притягивает любителей селфи. Покрытые снегом деревья будто погружают в сказку. Кажется, осадкам не рады только коты. Чтобы добраться до ближайших кустов, им приходится прокладывать тропы в сугробах.

Казахстан

Почувствовали натиск зимы и жители Алматы. Температура ушла в минус, в городе выпал снег. Осадки продолжатся до вечера и временами будут переходить в сильный дождь.

За ночь в горных районах выросли сугробы, на дорогах скользко. Специальная техника сейчас расчищает трассы.

Армения

Жителям Еревана с температурой повезло – до плюс 14 днем. А север страны настроился на холодную волну – ночью там выпал снег. Движение на трассах не ограничили, но водителям следует быть особо внимательными. Отправляться в поездку на летней резине опасно.

Беларусь

Поутру в Беларуси туман, днем облачно, с прояснениями. Температура воздуха – до плюс десяти и без осадков, ноябрь комфортный.

Хорошо себя чувствует и черный аист, которого в конце лета нашли в Беловежской пуще. Из-за травмы краснокнижная птица не смогла улететь на юг, зато оказалась в Минске. Ветеринары провели операцию и восстановили поврежденную конечность. Теперь черный аист проходит реабилитацию в Центре диких животных. И, похоже, останется на зимовку в Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в столицах стран Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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