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Погода в СНГ: в горных районах Казахстана выросли сугробы, Беларусь окутал туман
09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По прогнозам синоптиков, уже в ближайшее воскресенье в Москве ноябрьская погода одержит верх над теплом. Пойдет снег с дождем, и максимум будет плюс два. О погоде в других столицах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Зима заявила о себе в Бишкеке. Температура упала до минус четырех, утром шел снег. Такое резкое погружение в зиму
А на севере страны снега намело практически по колено. Завораживающий зимний пейзаж в природном парке «Ала-Арча» притягивает любителей селфи. Покрытые снегом деревья будто погружают в сказку. Кажется, осадкам не рады только коты. Чтобы добраться до ближайших кустов, им приходится прокладывать тропы в сугробах.
Казахстан
Почувствовали натиск зимы и жители Алматы. Температура ушла в минус, в городе выпал снег. Осадки продолжатся до вечера и временами будут переходить в сильный дождь.
За ночь в горных районах выросли сугробы, на дорогах скользко. Специальная техника сейчас расчищает трассы.
Армения
Жителям Еревана с температурой повезло – до плюс 14 днем. А север страны настроился на холодную волну – ночью там выпал снег. Движение на трассах не ограничили, но водителям
Беларусь
Поутру в Беларуси туман, днем облачно, с прояснениями. Температура воздуха – до плюс десяти и без осадков, ноябрь комфортный.
Хорошо себя чувствует и черный аист, которого в конце лета нашли в Беловежской пуще. Из-за травмы краснокнижная птица не смогла улететь на юг, зато
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О погоде в столицах стран Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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