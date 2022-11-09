Источник материала: ProBusiness

Покупать сейчас, а платить потом выгодно не только физическим лицам, но и компаниям. Есть ли в Беларуси реально работающая рассрочка для бизнеса? В поисках ответа редакция Office Life поговорила с экспертами банка-создателя «Халвы» и белорусскими бизнесменами.

Многие говорят, что в период экономической турбулентности нужно развивать бизнес и расти, но никто не говорит, где взять для этого ресурсы.

Представьте, что у вас есть партнер, который уже договорился с сотнями перспективных компаний, объединившихся в одну экосистему, чтобы усилить бизнес друг друга. Вы можете делать закупки и без дополнительных согласований получать отсрочку платежа до 180 дней или отгружать товар и мгновенно получать за него деньги, даже если счет вашего контрагента почти пуст.

Звучит нереально, но именно так работает уникальная программа бизнес-рассрочки от МТБанка , у которой теперь не только новый функционал, но и новое имя. Встречайте «ЗАРАЗ» !





— Не секрет, что у МТБанка колоссальный опыт в создании программ рассрочки. Всем известна «Халва», популярность которой со временем только растет. Для бизнес-клиентов более 5 лет мы развивали программу бизнес-рассрочки «Молоток», которая полностью обеспечивала реальную поддержку бизнеса здесь и сейчас. Сегодня мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии продукта и приняли решение о его функциональных улучшениях и о маркетинговом перезапуске.

Этот концептуальный ребрендинг полностью отображает тот смысл и бизнес-логику, которая заложена в продукт. «ЗАРАЗ» — это мгновенная польза для бизнеса, для получения которой не нужно делать лишних движений. Выгодная для поставщиков, удобная для покупателей, как волшебная кнопка, нажав которую предприниматель включает реальную поддержку своему бизнесу. Именно такая бизнес-рассрочка нужна в условиях растущей неопределенности, — считает заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран.





«ЗАРАЗ» — это не просто финансовый инструмент, который дает возможность отсрочить платежи по поставкам. Это настоящее сообщество, став частью которого вы обеспечиваете себе регулярный приток клиентов и поставщиков. Перезапуск продукта сделал программу еще удобнее для участников: бесплатное подключение за 1 день и уплата комиссии 0,00000000001% только при фактическом использовании инструмента. Рассрочка от МТБанка — это мгновенная поддержка вашего бизнеса. На данный момент участниками партнерской программы «ЗАРАЗ» являются такие гиганты, как «ОМА», «Атлант-М Восток», ООО «Электросервис и Ко», ООО «Люкс» и другие.

Пользу от развития бизнеса в партнерстве с «ЗАРАЗ» сложно переоценить. А главное, есть неоспоримые факты, подтверждающие эффективность работы с рассрочкой. Например, партнеры карты рассрочки «Халва», предоставив своим клиентам возможность забирать товар сейчас, а платить потом, увеличивают их число в среднем на 30%. Чем больше срок рассрочки, тем выше средний чек клиента и лояльность к компании. Поэтому и у участников «ЗАРАЗ» неминуемо вырастает число контрагентов благодаря партнерской сети продукта.





Не стоит забывать и про минимизацию рисков. Когда управляешь компанией или развиваешь свой бизнес, всегда находишься перед выбором. С одной стороны, хочется заключать новые договоры на поставку или отгружать товар перспективным контрагентам. С другой — страшно попасть на дебиторку или самому опоздать с платежом. Благодаря тому что работа в программе строится через надежный банк с иностранным капиталом, участники могут быть спокойны за своевременность исполнения платежей.

Торговая сеть строительных материалов «ОМА», вступившая в число партнеров программы одной из первых, поделилась с редакцией своими впечатлениями от партнерства с МТБанком .

— Мы давно сотрудничаем с МТБанком по партнерской программе «Халва», и когда нам поступило предложение стать партнерами аналогичного продукта для B2B, решили попробовать. Работа с оптовыми покупателями — юридическими лицами в нашем бизнесе составляет существенный процент. Одним из ключевых моментов сотрудничества является предоставление отсрочки нашим покупателям, отсрочки и рассрочки хорошо стимулируют спрос и являются выгодным преимуществом перед конкурентами. Предоставляя отсрочку, компания принимает на себя дополнительные риски. Мы давно находились в поиске минимизации таких рисков, программа «Зараз» позволяет минимизировать эти риски. Предложение МТБанка стать оператором рассрочек для наших клиентов за комиссию оказалось очень кстати. Внедрили и работаем, — пояснила руководитель казначейства Татьяна Владимировна Воробей.

Любому бизнесу важно развитие, но неопределенность и турбулентность все чаще заставляют управленцев отказываться от новых контрактов, наращивания закупок или поставок контрагентам, с которыми компания раньше не работала. Стоит признать: у белорусского бизнеса в действующих экономических условиях становится все меньше права на ошибку.





В такой ситуации рассрочка для бизнеса «ЗАРАЗ» — настоящее везение для предпринимателей и собственников. Вы сможете полностью сконцентрироваться на развитии вашего бизнеса и быть уверенными, что с дебиторской задолженностью покончено. Вам не нужно будет тратить время и деньги на улаживание конфликтов. Вы сможете позиционировать себя и своих партнеров как прогрессивных и честных игроков рынка. В сложных экономических условиях даже проверенные клиенты могут столкнуться с финансовыми сложностями и стать вашими должниками. Но экономические неурядицы имеют свойство заканчиваться, а деловая репутация с вами остается навсегда. Программа «ЗАРАЗ» — это отличный инструмент для построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений.

«Зараз» — включите поддержку вашего бизнеса здесь и сейчас!