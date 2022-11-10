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Создание творческого объединения киностудий Содружества обсудили в Минске

10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международное творческое объединение киностудий Содружества вскоре начнет свою работу. Детали создания и устав новой организации сегодня обсудили в Минске руководители киностудий стран СНГ.

Встреча прошла на «Беларусьфильме» в рамках кинофестиваля «Листопад». У нового объединения будет своя информационная платформа с возможностями киностудий Содружества. Например, узбекская сторона готова предоставить свою 3D-студию, одну из крупнейших в СНГ. У «Беларусьфильма» есть фонд уникальных костюмов. Также будет создана общая актерская база. Поэтому подбирать актеров на проекты станет проще.

«Все получат только большую выгоду от этого. И от этого выиграет зритель. Потому что кино будет качественней. Очень важно, чтобы мы просто обменивались продукцией. Потому что, например, золотая классика «Беларусьфильма» сегодня недоступна в Узбекистане. Или наоборот. Очень важно создать дубляжную студию, чтобы в Узбекистане люли смотрели эти фильмы на узбекском языке, а здесь переводили узбекские фильмы на русский язык», – отметил генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Руководители киностудий СНГ оценили и новые проекты о Великой Отечественной войне. Всего было восемь заявок из России, Узбекистана, Таджикистана. В случае успешной защиты кинолента будет снята совместно с Белорусской киностудией.

«Речь идет о фильмах о Великой Отечественной войне, а это часть нашего генетического общего кода. Поэтому подход должен быть очень скрупулезный, точный, верный. Важно не ошибиться. Время расставляет свои акценты и меняет подходы. Но единый подход о том, что это наша память и ее нельзя никаким образом опорочить, это самое важное», – подчеркнул кинопродюсер (Россия) Вадим Быркин.

«Беларусьфильм» и «Узбекфильм» уже снимают совместную киноленту «Казбек». Это фильм про героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева, который был участником партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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Международное творческое объединение киностудий Содружества вскоре начнет свою работу. Детали создания и устав новой организации сегодня обсудили в Минске...
 
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