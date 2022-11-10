Сколько белорусы планируют потратить во время «Черной пятницы» в 2022 году и на какие товары: исследование

Источник материала: ProBusiness

В ноябре стартует традиционная пора распродаж, которая начинается с «Чёрной пятницы» 11 ноября. Это время больших скидок считается открытием сезона праздничных покупок. Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» провел исследование и узнал, что, как и где будут покупать беларусы в этом году. Всем, у кого бизнес связан с торговлей, будет интересно.

Опрос проведен сервисом для управления бизнесом «Битрикс24» 1−8 ноября 2022 года среди 300 онлайн-респондентов по всей Беларуси.

20% белорусов готовы потратить в «Черную пятницу» всего до 50 рублей, а 23% — до 150

Согласно результатам опроса, участвовать в сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый второй белорус. При этом подавляющее большинство — 83% опрошенных — не составляют заранее списки желанных товаров, а 79% — сравнивают цены в разных магазинах непосредственно перед покупкой.

Чаще всего беларусы ищут на распродажах бытовую технику, одежду и гаджеты. Причем мужчины в четыре раза меньше женщин интересуются скидками на косметику и парфюмерию, и в два раза больше — сниженными ценами на онлайн-подписки.

Каждый пятый опрошенный готов потратить в «Черную пятницу» до 50 рублей. Еще 23% планируют уложиться в сумму до 150 рублей. И лишь 6% собираются заплатить за покупки больше 2000 рублей.

Для половины респондентов имеет значение скидка 50−70%. При этом покупатели охотнее расстаются с деньгами во время распродаж, если бонусом получают дополнительную скидку, а не подарок или бесплатную доставку.

В последние годы все больше белорусских покупателей переходят на онлайн- и мобильные платформы. Так, каждый второй участник опроса планирует приобретать товары в «Черную пятницу» только онлайн. В то время как 23% — пойдут в торговые центры и офлайн-магазины. Информацию о скидках беларусы также предпочитают искать в интернете: об этом сказали 72% опрошенных.



Полина Ганкович

СЕО «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси

СЕО «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полина Ганкович дала несколько советов, как максимально эффективно отработать «Черную пятницу»:

— Шопинг на распродажах по-прежнему остается источником приятных эмоций. Я бы посоветовала торговым площадкам максимально использовать этот позитивный фактор, чтобы превратить «спонтанных» покупателей в постоянных клиентов после того, как ажиотаж на покупки спадет. У онлайн-продавцов существует множество решений для этого. А розничные точки могут, как минимум, выдавать карты лояльности взамен на заполненную анкету.

В этот период важно тщательно поработать с клиентской базой и не упустить ни один контакт. Чем выше ценовой сегмент товаров, тем серьезнее стоит подойти к вопросу и фиксировать все данные в CRM и других цифровых инструментах. После окончания периода акций и подведения итогов у продавца останется важнейший актив — собранные контакты. Далее — сегментируйте аудиторию, делайте персонализированный контент, допродавайте свои товары и услуги. Аналитика, полученная в ходе кампании этого года, станет основой для планирования и корректировки стратегии продаж в будущем.

Остальные выводы исследования:

Ждёте ли вы распродажи, чтобы купить нужную вам вещь?

а) Да, я слежу за скидками — 42%

б) Нет, покупаю вещь тогда, когда мне это актуально — 58%

Вывод: 58% белорусов не ждут распродаж, чтобы купить нужную им вещь.

Какую сумму вы готовы потратить во время «Черной пятницы»?

а) До 50 рублей — 20%

б) До 150 рублей — 23%

в) До 300 рублей — 21%

г) До 500 рублей — 9%

д) До 1000 рублей — 14%

е) До 2000 рублей — 7%

ё) Больше 2000 рублей — 6%

Вывод: две трети респондентов планируют потратить во время распродажи не более 300 рублей.





Какой размер скидки представляет для вас интерес во время «Чёрной Пятницы» в этом году?

а) От 50 до 70% — 53%

б) От 70 до 90% — 24%

в) От 30 до 50% — 21%

г) От 10 до 30% — 2%

Вывод: 53% белорусов привлекают скидки выше 50%





Скидки на какие товары/услуги интересуют вас больше всего?

а) Электроника, бытовая техника — 64%

б) Одежда, обувь, аксессуары — 59%

в) Гаджеты, девайсы — 45%

г) Мебель, товары для дома — 36%

д) Косметика и парфюмерия — 31%

е) Продукты питания — 27%

ё) Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги — 20%

ж) Товары для ремонта и строительства — 18%

з) Абонементы: фитнес, спа, массаж — 17%

и) Товары для детей — 17%

к) Автомобили, запчасти, автоаксессуары — 11%

Вывод: больше всего белорусы интересуются скидками на электронику и бытовую технику (64%), одежду и обувь (59%), гаджеты (45%).

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