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Сколько белорусы планируют потратить во время «Черной пятницы» в 2022 году и на какие товары: исследование
10.11.2022 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В ноябре стартует традиционная пора распродаж, которая начинается с «Чёрной пятницы» 11 ноября. Это время больших скидок считается открытием сезона праздничных покупок. Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» провел исследование и узнал, что, как и где будут покупать беларусы в этом году. Всем, у кого бизнес связан с торговлей, будет интересно.
20% белорусов готовы потратить в «Черную пятницу» всего до 50 рублей, а 23% — до 150
Согласно результатам опроса, участвовать в сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый второй белорус. При этом подавляющее большинство — 83% опрошенных — не составляют заранее списки желанных товаров, а 79% — сравнивают цены в разных магазинах непосредственно перед покупкой.
Чаще всего беларусы ищут на распродажах бытовую технику, одежду и гаджеты. Причем мужчины в четыре раза меньше женщин интересуются скидками на косметику и парфюмерию, и в два раза больше — сниженными ценами на онлайн-подписки.
Для половины респондентов имеет значение скидка 50−70%. При этом покупатели охотнее расстаются с деньгами во время распродаж, если бонусом получают дополнительную скидку, а не подарок или бесплатную доставку.
В последние годы все больше белорусских покупателей переходят на онлайн- и мобильные платформы. Так, каждый второй участник опроса планирует приобретать товары в «Черную пятницу» только онлайн. В то время как 23% — пойдут в торговые центры и офлайн-магазины. Информацию о скидках беларусы также предпочитают искать в интернете: об этом сказали 72% опрошенных.
СЕО «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси Полина Ганкович дала несколько советов, как максимально эффективно отработать «Черную пятницу»:
— Шопинг на распродажах по-прежнему остается источником приятных эмоций. Я бы посоветовала торговым площадкам максимально использовать этот позитивный фактор, чтобы превратить «спонтанных» покупателей в постоянных клиентов после того, как ажиотаж на покупки спадет. У онлайн-продавцов существует множество решений для этого. А розничные точки могут, как минимум, выдавать карты лояльности взамен на заполненную анкету.
В этот период важно тщательно поработать с клиентской базой и не упустить ни один контакт. Чем выше ценовой сегмент товаров, тем серьезнее стоит подойти к вопросу и фиксировать все данные в CRM и других цифровых инструментах. После окончания периода акций и подведения итогов у продавца останется важнейший актив — собранные контакты. Далее — сегментируйте аудиторию, делайте персонализированный контент, допродавайте свои товары и услуги. Аналитика, полученная в ходе кампании этого года, станет основой для планирования и корректировки стратегии продаж в будущем.
Остальные выводы исследования:
Ждёте ли вы распродажи, чтобы купить нужную вам вещь?
а) Да, я слежу за скидками — 42%
Вывод: 58% белорусов не ждут распродаж, чтобы купить нужную им вещь.
Какую сумму вы готовы потратить во время «Черной пятницы»?
а) До 50 рублей — 20%
Вывод: две трети респондентов планируют потратить во время распродажи не более 300 рублей.
Какой размер скидки представляет для вас интерес во время «Чёрной Пятницы» в этом году?
а) От 50 до 70% — 53%
Вывод: 53% белорусов привлекают скидки выше 50%
Скидки на какие товары/услуги интересуют вас больше всего?
а) Электроника, бытовая техника — 64%
Вывод: больше всего белорусы интересуются скидками на электронику и бытовую технику (64%), одежду и обувь (59%), гаджеты (45%).
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Сколько белорусы планируют потратить во время «Черной пятницы» в 2022 году и на какие товары: исследование
В ноябре стартует традиционная пора распродаж, которая начинается с «Чёрной пятницы» 11 ноября. Это время больших скидок считается открытием сезона праздничных...
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