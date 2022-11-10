Раскопки по делу о геноциде в годы ВОВ проводятся в 16 местах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О новых фактах по делу о геноциде мирных жителей на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны рассказал генпрокурор Андрей Швед, сообщает «МИР 24».

Расследование продолжается больше года, в 16 местах сейчас идут раскопки. По предварительным данным, Беларусь за время войны потеряла более трех миллионов человек . Это на треть больше, чем ранее было указано в официальной статистике. Обнаружено дополнительно 50 лагерей смерти. Белорусская сторона направила больше полусотни поручений в 30 стран мира для оказания правовой помощи.

«Поручения направлены в США, Польшу, прибалтийские государства, Бразилию, Чили, Австралию. Надо отметить, что все-таки латинские страны откликнулись по переписке, которая имеется. Мы ведем уже прямой конкурентный правовой диалог в отношении конкретных лиц. Латвия и Литва нам отказали. Они считают, что оказание правовой помощи в отношении легионеров СС для них невозможно по политическим мотивам, они у них герои и они прямо об этом написали», – сообщил Андрей Швед.

Российские коллеги передали белорусским следователям большой массив архивных документов на миллионы страниц.