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Раскопки по делу о геноциде в годы ВОВ проводятся в 16 местах Беларуси
10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О новых фактах по делу о геноциде мирных жителей на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны рассказал генпрокурор Андрей Швед, сообщает «МИР 24».
Расследование продолжается больше года, в 16 местах сейчас идут раскопки. По предварительным данным, Беларусь за время войны
Российские коллеги передали белорусским следователям большой массив архивных документов на миллионы страниц.
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Об этом рассказал генеральный прокурор республики Андрей Швед.
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