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Альфа Банк представил первую коллекцию мерча «для способных на большее»

10.11.2022 14:53 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Альфа Банк представил первую коллекцию мерча «для способных на большее»

Альфа Банк представил первую коллекцию мерча в магазине А-Стайл. Это одежда, которая воплощает новую философию банка: «Для способных на большее». Худи, футболки и аксессуары разработаны вместе с белорусским брендом одежды Vels.

— Мы не хотели делать одежду, которая превратит людей в живую рекламу. Сейчас Альфа обрела новое звучание — как визуальное, так и смысловое. Эту философию мы отразили в стиле, цветах и тканях, а не столько в брендинге, — говорит директор по маркетингу Альфа Банка в Беларуси Наталья Суворова.

Альфа Банк представил первую коллекцию мерча «для способных на большее»

Альфа Банк помогает раскрывать возможности талантливых белорусов, поэтому коллекция была создана совместно с молодым дизайнером Дарьей Положенцевой.

Альфа Банк представил первую коллекцию мерча «для способных на большее»

 — Мы хотели сделать casual-коллекцию, которая была бы комфортной и уникальной на фоне того, что уже есть на рынке. Мы видели наших клиентов в отделениях, видели, насколько круто они одеваются и хотели, чтобы у людей, которые любят Альфу, было что-то классное от бренда в гардеробе. Через все, что мы делаем проходит философия смелых и ярких людей, которые стремятся к большому. Мерч не стал исключением, — подчеркивает Наталья Суворова.

Альфа Банк представил первую коллекцию мерча «для способных на большее»

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Альфа Банк представил первую коллекцию мерча в магазине А-Стайл. Это одежда, которая воплощает новую философию банка: «Для способных на большее». Худи, футболки и...
 
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