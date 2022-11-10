Альфа Банк представил первую коллекцию мерча «для способных на большее»

Источник материала: ProBusiness





Альфа Банк представил первую коллекцию мерча в магазине А-Стайл . Это одежда, которая воплощает новую философию банка: «Для способных на большее». Худи, футболки и аксессуары разработаны вместе с белорусским брендом одежды Vels.

— Мы не хотели делать одежду, которая превратит людей в живую рекламу. Сейчас Альфа обрела новое звучание — как визуальное, так и смысловое. Эту философию мы отразили в стиле, цветах и тканях, а не столько в брендинге, — говорит директор по маркетингу Альфа Банка в Беларуси Наталья Суворова.





Альфа Банк помогает раскрывать возможности талантливых белорусов, поэтому коллекция была создана совместно с молодым дизайнером Дарьей Положенцевой.





— Мы хотели сделать casual-коллекцию, которая была бы комфортной и уникальной на фоне того, что уже есть на рынке. Мы видели наших клиентов в отделениях, видели, насколько круто они одеваются и хотели, чтобы у людей, которые любят Альфу, было что-то классное от бренда в гардеробе. Через все, что мы делаем проходит философия смелых и ярких людей, которые стремятся к большому. Мерч не стал исключением, — подчеркивает Наталья Суворова.





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