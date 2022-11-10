«Некоторые позиции затрат и расходов прямо не упомянуты». В чем сложность новой инструкции по расчету себестоимости товаров и что это значит для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





МАРТ снова стал главным ньюсмейкером для бизнеса: за два дня мы узнали о том, что появилась инструкция по расчету себестоимости продукции при формировании цены, а также о том, что уточнен порядок разработки перечня товаров, которые обязаны быть в торговом объекте, и сроки его предоставления в госорганы. Юрист Илья Латышев проанализировал эти документы. Вот его экспресс-комментарий по изменениям для бизнеса.

Илья Латышев

Директор «Юридической компании Ильи Латышева»

— Сегодня утром была опубликована «Инструкция o порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования», а под вечер появилась новость про уточнение порядка разработки перечня обязательных товаров. Правда, текста этого постановления пока нет. Поэтому известны только даты, до которых субъекты торговли должны представить утвержденные перечни товаров на согласование:

для магазинов с торговой площадью от 1000 кв. м и более — до 17 ноября 2022 г.;

для магазинов с торговой площадью от 300 до 999 кв. м — до 2 декабря 2022 г.;

для магазинов с торговой площадью от 100 до 299 кв. м — до 22 декабря 2022 г.;

для магазинов с торговой площадью до 99 кв. м, киосков, павильонов и автомагазинов — до 1 января 2023 г.

Не совсем понятно, почему крупным игрокам дали всего неделю, а мелким — срок до Нового года. Видимо, МАРТ устанавливал срок, исходя из важности наличия обязательных товаров, в первую очередь, в крупных магазинах.

Что касается Инструкции, то из принципиальных моментов в ее отношении можно отметить несколько моментов. Сразу оговорюсь, что я не экономист и с экономической точки зрения состав указанных в Инструкции расходов, включаемых в себестоимость, анализировать не буду. Только с юридической.

1. Сразу бросается в глаза, что некогда действовавшие «Основные положения по составу затрат» образца 2008 года были более объемными. Да и между их утверждением и вступлением в силу законодатель оставил временной лаг в 3 месяца.

Инструкция же вступает в силу «после официального опубликования». Поскольку опубликована она 10 ноября, значит, вступает в силу с 11-го.

2. Инструкция применяется, если «иное не предусмотрено отраслевыми особенностями планирования и калькулирования себестоимости продукции, установленными республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь».



Фото из личного архива героя. Использовано в качестве иллюстрации.

Беглый анализ нормативной базы выявил наличие «Методических рекомендаций по учету затрат и калькулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг)», «Методических рекомендаций по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях системы Минпрома», есть и аналогичный документ для предприятий системы МАиС (правда, 2000 года). Возможно, есть и иные. Поэтому в зависимости от отрасли сначала необходимо посмотреть, есть ли отраслевой документ. Если нет — тогда применять Инструкцию.

3. Инструкции действует в отношении производителей товаров, указанных в приложении 1 к постановлению № 713 . Производители товаров, не включенных в перечень в этом документе, ее применять не обязаны.

4. В развитие норм Инструкции каждый производитель должен принять локальный акт по вопросам ценообразования. То есть, по сути, разработать свою внутреннюю инструкцию по порядку ценообразования в отношении его продукции.

5. Инструкция перечисляет, какие затраты и расходы включаются в себестоимость продукции для целей ценообразования, и расшифровывает, что относится к той или иной категории затрат или расходов.

6. При этом списки позиций, относимых к каждой категории затрат и расходов, являются открытыми, поскольку содержат указания «в том числе» либо «иные аналогичные».

Поэтому прогнозирую, что скоро в МАРТ посыплются запросы по всем позициям затрат и расходов, которые в Инструкции прямо не упомянуты, на предмет, можно их включать в себестоимость или нет.

7. Зато закрытым является перечень расходов, которые не включаются в себестоимость продукции для целей ценообразования. В этот перечень попали, в частности, вознаграждения по итогам работы за год и выплаты, носящие характер вознаграждений по итогам работы за год; штрафы, пени по платежам в бюджет; неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за нарушение условий договоров, присужденные судом или признанные производителем; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; расходы, связанные с получением во временное владение и пользование предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга).

Основные положения по составу затрат 2008 года действовали чуть менее 2 лет и утратили силу 27 ноября 2010 года (МАРТ чуть-чуть не дотянул до очередной годовщины их отмены). Сколько будет действовать нынешняя Инструкция, покажет время.

Читайте также