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В Бресте запустили новую подстанцию
10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Девять проектов в сфере энергетики планируют реализовать в Беларуси в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик, передает «МИР 24».
Один из таких проектов открыли сегодня в Бресте. Там запустили новую электроподстанцию. Это полностью отечественная разработка. Коммутационной аппаратурой специалисты управляют дистанционно. А система видеонаблюдения обеспечивает безопасность. Новая подстанция повысит надежность электроснабжения в центральной части Бреста.
И сегодня же первый энергоблок
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Она повысит надежность электроснабжения в центральной части города.
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