В Бресте запустили новую подстанцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Девять проектов в сфере энергетики планируют реализовать в Беларуси в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик, передает «МИР 24».

Один из таких проектов открыли сегодня в Бресте. Там запустили новую электроподстанцию. Это полностью отечественная разработка. Коммутационной аппаратурой специалисты управляют дистанционно. А система видеонаблюдения обеспечивает безопасность. Новая подстанция повысит надежность электроснабжения в центральной части Бреста.



«Надо понимать, что больница и все высокотехнологическое оборудование работает на электричестве. Начиная от диагностического оборудования, заканчивая лечебными аппаратами. С введением новой подстанции надежность электроснабжения только повыситься», – главный врач Брестской городской больницы скорой помощи Вадим Головко.



«Очень приятно, что мы впервые начали использовать собственный инновационный продукт. Мы себя обезопасили в вопросах энергетической безопасности. То есть наши люди, наши ребята разработали данные программы. Важно, что они их внедряют, не только в пределах Брестской области, но и по всей Республике Беларусь», – заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.