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Дальнобойщик из Минска приютил у себя в грузовике брошенного котенка
10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дальнобойщик из Минска приютил у себя в грузовике брошенного котенка, передает «МИР 24».
Жалобное мяуканье мужчина услышал на заправке, когда был в рейсе на Урале. Мимо пройти не смог, и теперь у кошечки Сони новый дом на колесах. Все, что нужно для жизни, есть: спальня, кухня и санузел. В пути она больше всего любит полежать под лобовым стеклом. Так удобнее следить, чтобы хозяин с маршрута не сбился, да и поиграть есть с чем. Соня уже накатала тысячи километров по России, сейчас готовится к новым приключениям.
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Жалобное мяуканье мужчина услышал на заправке, когда был в рейсе на Урале. Мимо пройти не смог, и теперь у кошечки по кличке Соня новый дом на колесах.
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