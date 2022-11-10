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Дальнобойщик из Минска приютил у себя в грузовике брошенного котенка

10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дальнобойщик из Минска приютил у себя в грузовике брошенного котенка, передает «МИР 24».

Жалобное мяуканье мужчина услышал на заправке, когда был в рейсе на Урале. Мимо пройти не смог, и теперь у кошечки Сони новый дом на колесах. Все, что нужно для жизни, есть: спальня, кухня и санузел. В пути она больше всего любит полежать под лобовым стеклом. Так удобнее следить, чтобы хозяин с маршрута не сбился, да и поиграть есть с чем. Соня уже накатала тысячи километров по России, сейчас готовится к новым приключениям.

«Чтобы она ездила со мной, мы уже с супругой съездили в ветеринарную клинику, сделали ей паспорт, вживили чип. Вот уже первый укол сделали, через несколько недель – второй, и она будет готова к пересечению границ, то есть будет ездить со мной, будет моим напарником», – сказал водитель Виталий Коновалик.



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Теги: Минск
 
 
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Жалобное мяуканье мужчина услышал на заправке, когда был в рейсе на Урале. Мимо пройти не смог, и теперь у кошечки по кличке Соня новый дом на колесах.
 
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