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Питомцев Минского зоопарка переводят в теплые вольеры
12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минский зоопарк готовится к холодам. В рационе животных стало больше белков и витаминов. Тех, кто не выдерживают перепадов температур, перевели в закрытые помещения. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала обо всем подробнее.
К приходу холодов
Некоторые южные животные, например, большие кошки, страусы и верблюды не боятся местной зимы и даже любят полежать в снегу.
Меняют у животных и рацион – добавляют больше сезонных овощей, фруктов и витаминов. Медведей переводят на гречневую кашу и орехи. Чтобы
Зимой можно будет увидеть почти всех обитателей зоопарка. Кроме тех, кто предпочитает зимой спать.
На зимний сон скоро
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К приходу холодов первыми начинают готовиться животные, меняют окрас и оперение.
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