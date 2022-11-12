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Питомцев Минского зоопарка переводят в теплые вольеры

12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский зоопарк готовится к холодам. В рационе животных стало больше белков и витаминов. Тех, кто не выдерживают перепадов температур, перевели в закрытые помещения. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала обо всем подробнее.

К приходу холодов первыми начинают готовиться животные – меняют окрас и оперение. А работники зоопарка проверяют температурный режим в вольерах и домиках. Не должно быть холоднее 18 градусов. После заморозков за жизнью мангустов, мартышек, сурикатов и других животных наблюдать получится только через стекло.

Некоторые южные животные, например, большие кошки, страусы и верблюды не боятся местной зимы и даже любят полежать в снегу.

«Очень часто нам задают вопросы, а как же они переносят мороз, почему вы их не прячете. Допустим, там, где обитают страусы, верблюды, в ночное время достаточно низкая температура, эти животные приспособлены к холоду», – рассказывает методист минского зоопарка Ольга Колмакова.

Меняют у животных и рацион – добавляют больше сезонных овощей, фруктов и витаминов. Медведей переводят на гречневую кашу и орехи. Чтобы не теряли энергию, но и не набирали лишнего.

«Еду мы подогреваем обязательно, она должна быть комнатной температуры, не холодная. Вода тоже должна быть именно градусов 20, не ниже, чтобы животное чувствовало себя комфортно», – отметила ведущий зоотехник Минского зоопарка Алевтина Тимашкова-Красовская.

Зимой можно будет увидеть почти всех обитателей зоопарка. Кроме тех, кто предпочитает зимой спать.

На зимний сон скоро отправятся медведи Нюра и Тристан. Для них уже готова искусственная берлога. В период спячки этих животных стараются не тревожить.



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К приходу холодов первыми начинают готовиться животные, меняют окрас и оперение.
 
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