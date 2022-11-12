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В Беларуси планируют открыть генконсульство России в Гродно до конца 2022 года
12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совет министров Беларуси принял постановление открыть в Гродно генконсульство России. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
«Принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с министерством юстиции и министерством финансов, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Гродно», – отмечается в документе.
Постановлением министров Беларуси утвержден текст ноты белорусской стороны. МИД уполномочен подписать документ. В республике сейчас работают посольство России в Минске и консульство в Бресте. Генконсульство в Гродно может быть открыто до конца 2022 года.
Ранее сообщалось, что
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В республике сейчас работают посольство России в Минске и генконсульство в Бресте.
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