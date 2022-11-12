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В Беларуси планируют открыть генконсульство России в Гродно до конца 2022 года

12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет министров Беларуси принял постановление открыть в Гродно генконсульство России. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с министерством юстиции и министерством финансов, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Гродно», – отмечается в документе.

Постановлением министров Беларуси утвержден текст ноты белорусской стороны. МИД уполномочен подписать документ. В республике сейчас работают посольство России в Минске и консульство в Бресте. Генконсульство в Гродно может быть открыто до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде. МИД планирует укрепить консульское присутствие РФ в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов, пояснил замглавы ведомства Евгений Иванов.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В республике сейчас работают посольство России в Минске и генконсульство в Бресте.
 
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