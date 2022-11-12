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Белорусские сенаторы высадили липы в минском парке
12.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские сенаторы вышли на субботник. Трудились в парке 40-летия Великого Октября в центре Минска.
«С нами всегда наши молодые коллеги. Это очень важно, потому что они накапливают опыт, они видят, чем живет сегодня страна, работая над законопроектами. Замечательно, что здесь присутствуют и дети, которых привели коллеги. Это традиции, которые должны передаваться из поколения в поколение», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
Субботники в Беларуси – это традиция. Больше всего людей вместе трудятся обычно весной на Республиканском субботнике.
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Парламентарии трудились в парке 40-летия Великого Октября.
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