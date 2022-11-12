Белорусские сенаторы высадили липы в минском парке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские сенаторы вышли на субботник. Трудились в парке 40-летия Великого Октября в центре Минска.



Представители президиума Совета республики во главе с председателем Натальей Кочановой высадили 80 молодых лип. Это дерево-долгожитель. Если приживется, то будет расти 400 лет. А еще во время субботника убрали опавшую листву в парке. Лопаты и грабли в руки взяли и члены Молодежного парламента.

«С нами всегда наши молодые коллеги. Это очень важно, потому что они накапливают опыт, они видят, чем живет сегодня страна, работая над законопроектами. Замечательно, что здесь присутствуют и дети, которых привели коллеги. Это традиции, которые должны передаваться из поколения в поколение», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Субботники в Беларуси – это традиция. Больше всего людей вместе трудятся обычно весной на Республиканском субботнике.