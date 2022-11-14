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Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
14.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Излишеств быть не должно. Это требование Александра Лукашенко к совершенствованию системы МВД Беларуси. Сейчас преобразования проходят по всей вертикали органов внутренних дел. Президент поставил условие – подход должен быть рациональным и взвешенным, передает «МИР 24».
Глава ведомства Иван Кубраков доложил президенту об оперативной обстановке в стране. По словам министра, она остается контролируемой. Сотрудники усилили работу по профилактике правонарушений.
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Сейчас преобразования проходят по всей вертикали органов внутренних дел. Президент поставил условие – подход должен быть рациональным и взвешенным.
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