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Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств

14.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Излишеств быть не должно. Это требование Александра Лукашенко к совершенствованию системы МВД Беларуси. Сейчас преобразования проходят по всей вертикали органов внутренних дел. Президент поставил условие – подход должен быть рациональным и взвешенным, передает «МИР 24».

«Ведомственности и каких-то излишеств, не соответствующих направлениям развития нашего государства, быть не должно. Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Если можем потерпеть, значит надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений, вообще силового блока. Но если уже перезрело, надо оперативно принимать решение», – заявил Лукашенко.

Глава ведомства Иван Кубраков доложил президенту об оперативной обстановке в стране. По словам министра, она остается контролируемой. Сотрудники усилили работу по профилактике правонарушений.

Изменили и подходы к обязанностям участковых инспекторов. Теперь за каждым закреплен конкретный район, по советской системе, чтобы была возможность ближе познакомиться с местными жителями и подробнее изучить обстановку.



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Теги: знакомства
 
 
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Сейчас преобразования проходят по всей вертикали органов внутренних дел. Президент поставил условие – подход должен быть рациональным и взвешенным.
 
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