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Моноколесный бум: новый вид электротранспорта набирает популярность в Беларуси
14.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси бум электротранспорта, один из самых популярных видов – моноколеса. На них все чаще пересаживаются жители столицы разных возрастов. Катаются в любой сезон года.
Быстро, легко и недорого, за это Карина Ганзикова влюбилась в моноколесо. Ради него продала автомобиль. Теперь «долетает» на работу намного быстрее.
Пересаживаются на моноколеса и те, кто постарше. Александру Воронину – 67, научился кататься за несколько часов. Теперь даже в магазин возле дома пешком не ходит. Шутит, что для моноколеса он не стар, а «суперстар».
А режиссер Андрей Епифанцев учится кататься на моноколесе ради искусства. Этот транспорт завоевывает и киноиндустрию. Снимая во время движения на нем, можно получить необычные кадры.
«Во время съемки часто возникают ситуации, когда надо снимать экшн-сцены, когда объект движется. Допустим, кто-то скачет на лошади или бежит человек, бегом за ним не успеешь, а это средство позволяет передвигаться быстро», – заметил режиссер Андрей Епифанцев.
Сезон владельцы моноколес не закрывают никогда,
Теперь
В городах Беларуси активно развивают сеть велодорожек. Так, в Минске самая длинная из них 27 километров. Маршрут проложили через парки и вблизи водохранилищ.
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Освоить такое средство передвижения поможет инструктор, а Госавтоинспекция проследит за лихачами.
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