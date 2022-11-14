Моноколесный бум: новый вид электротранспорта набирает популярность в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси бум электротранспорта, один из самых популярных видов – моноколеса. На них все чаще пересаживаются жители столицы разных возрастов. Катаются в любой сезон года. Освоить такое средство передвижения поможет инструктор, а Госавтоинспекция проследит за лихачами. Для чего еще используют моноколеса и за что их любят, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Быстро, легко и недорого, за это Карина Ганзикова влюбилась в моноколесо. Ради него продала автомобиль. Теперь «долетает» на работу намного быстрее.

«Это экономия на топливе, это быстрое передвижение, то есть я могу спокойно без пробок куда угодно добраться, потому что, например, я на светофорах стоять не буду. В час пик постоянно пробки, а так я всегда в нужное время доезжаю. Удобно, всегда, если что, можно спуститься в метро», – рассказала владелец моноколеса Карина Ганзикова.

Пересаживаются на моноколеса и те, кто постарше. Александру Воронину – 67, научился кататься за несколько часов. Теперь даже в магазин возле дома пешком не ходит. Шутит, что для моноколеса он не стар, а «суперстар».

«Пенсионеры, все на моноколесо! Если держишься на ногах, идешь пешком, то встать на моноколесо не проблема. Это очень полезная штука в хозяйстве, очень компактная. То есть я на ней езжу куда угодно: на стоянку, в магазин, в гости, на выставки», – поделился владелец моноколеса Александр Воронин.

А режиссер Андрей Епифанцев учится кататься на моноколесе ради искусства. Этот транспорт завоевывает и киноиндустрию. Снимая во время движения на нем, можно получить необычные кадры.

«Во время съемки часто возникают ситуации, когда надо снимать экшн-сцены, когда объект движется. Допустим, кто-то скачет на лошади или бежит человек, бегом за ним не успеешь, а это средство позволяет передвигаться быстро», – заметил режиссер Андрей Епифанцев.

Сезон владельцы моноколес не закрывают никогда, катаются даже зимой . Только шины меняют, как на автомобилях. Сейчас аварий с этим электротранспортом стало меньше. Для «лихачей» Госавтоинспекция разработала правила.

«На моноколесе запрещено двигаться со скоростью, превышающей 25 километров в час, запрещено этим транспортом управлять лицам моложе 14 лет, за исключением пешеходной и жилой зоны. Также запрещено двигаться в состоянии алкогольного опьянения», – рассказала инспектор отдела по агитации и пропаганде Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Виктория Супрун.

Теперь владельцев моноколес приравняли к пешеходам . Поэтому кататься можно только по тротуарам и велодорожкам. Тормоза, руль и фонарь должны быть исправны.

В городах Беларуси активно развивают сеть велодорожек. Так, в Минске самая длинная из них 27 километров. Маршрут проложили через парки и вблизи водохранилищ.