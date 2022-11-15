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Государственная космическая корпорация создана в Беларуси

15.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кластер «Научно-производственная корпорация «Белкосмос» создан в Беларуси. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Как пояснили в пресс-службе, структура создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства.

В планах «Белкосмоса» – развитие отечественной научно-технической отрасли и международного научно-технического сотрудничества.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его страна и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников, предназначенную для реализации широкого спектра задач и целей.



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Научно-производственный кластер получил название «Белкосмос».
 
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