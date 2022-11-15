Государственная космическая корпорация создана в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кластер «Научно-производственная корпорация «Белкосмос» создан в Беларуси. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Как пояснили в пресс-службе, структура создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства.

В планах «Белкосмоса» – развитие отечественной научно-технической отрасли и международного научно-технического сотрудничества.