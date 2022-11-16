Проект инноваций «100 идей для Беларуси» стартовал в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал проект «100 идей для Беларуси». Он проходит уже 12-й раз. Пока идет прием заявок, на выставке презентовали разработки прошлых сезонов. Некоторые их них уже внедрены в промышленность, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Шесть метров в высоту и два в диаметре. Ветрогенератор из поликарбоната в месяц готов качать около 100 киловатт энергии из воздуха. Этого хватит, чтобы обогреть частный дом. Гарантия такой конструкции 20 лет. Окупается за год. Ольга Ермакова говорит, что аналога ее разработке в мире пока нет.

«В Беларуси средняя скорость ветра 3,5 метра в секунду. Горизонтальные установки, которые сейчас устанавливаются, вращаются от пяти метров в секунду. Получается нерентабельно. Также они излучают инфразвук и вибрацию. В вертикальной установке нет таких проблем. При скорости ветра один метр в секунду они уже могут вращаться», – отмечает финалистка проекта «100 идей для Беларуси-2021» Ольга Ермакова.

Министр образования Андрей Иванец не смог пройти мимо разработки для школьников. Это настольная игра «Сокровища Беларуси». С ее помощью ученики города Новополоцка изучают современную историю своей страны с большим азартом.

«Мы эту игру уже апробировали на школьниках 5-11 классов, увидели эффективность и задали один вопрос: что интереснее лекция или настольная игра. Единогласно было сказано, что настольная игра интересней. Сейчас игра находится на стадии ребрендинга. Обновились карточки, разработано игровое поле», – говорит студент Полоцкого государственного университета им. Е.Полоцкой Антон Воробей.

«Наблюдая за траекторией развития наших ребят, мы видим, что многие уже прошли путь от школьной скамьи к университету и пришли к нам, в систему образования, инноваций, науки. Фактически это своего рода путевка в жизнь для многих, кому необходима поддержка для реализации их идей», – отметил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец

За 11 лет в конкурсе «100 идей для Беларуси» приняли участие 13 тысяч проектов. Более 300 уже реализованы и внедрены в промышленность. Больше всего востребованы проекты, связанные с биотехнологиями, медициной, генной инженерией. Интерес к белорусским разработкам есть у Китая и стран СНГ.

«Ряд проектов, связанных с искусственным интеллектом, нейросетями, были поддержаны на крупных форумах, таких как ISO Junior, эти проекты получили серьезный грант для реализации. Очень важно, чтобы белорусская наука оставалась в Беларуси и реализовывалась во благо и процветание нашего государства», – подчеркнул первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

«100 идей для Беларуси» в этот раз пройдет в четыре этапа. Участникам предстоит обойти конкурентов на уровне школы, района, области. Финал проекта запланирован на февраль будущего года. Проект «100 идей для Беларуси» положил начало и конкурсу «100 идей для СНГ». Он проводится с 2014-го раз в два года.