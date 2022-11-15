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Международная продовольственная выставка-ярмарка открылась в Минске
15.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась международная продовольственная выставка-ярмарка. Компании из разных стран представляют гастрономические достижения. Подробнее –корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Сыры с плесенью, колбасы, улитки, свежая выпечка, фруктовые йогурты. Павильоны соревнуются во вкусах и заманивают гостей. От дегустации никто не отказывается. Попробовать на выставке можно и непривычные продукты: сушеные папайю, манго, маракуйю или питайю. Из-за цвета последнюю часто путают со свеклой. Сухофрукты без добавления сахара – специально для тех, кто следит за фигурой.
В то, что все это съедобно, поверить невозможно. Русалки, зайцы, осьминоги, дворцы и персонажи детских сказок – здесь самые необычные торты. Сладкоежкам в этот павильон лучше не заглядывать – соблазн попробовать экспонаты на вкус слишком велик.
Это не просто выставка, а чемпионат кондитерского мастерства. Чей торт лучше, решает жюри. Ирина Куприянчик болеет за свою Бабу Ягу. Сладкую скульптуру делала месяц. И с трудом довезла до Минска. Шутка ли – почти два метра в высоту.
«Мы делали такую конструкцию, как коробка, и прихватывали ее там хитростями всякими, чтобы она не шаталась. Вроде бы баба Ежка, но такая современная баба Ежка. Вот у меня такая тема, что она летела-летела на ступе и на телефон налетела», – рассказала Ирина.
Кулинарные изыски на выставке показали Россия, Азербайджан, Вьетнам, Индонезия. «Продэкспо» – это и диалоговая площадка. Путь к контрактам здесь лежит через желудок. Обычно успешно подписывают десятки соглашений о сотрудничестве.
Абсолютно во все регионы, с которыми мы сотрудничаем, включая даже Европейский союз, у нас увеличены проценты поставок. Мы увеличили поставки в Российскую Федерацию, в СНГ. И реально превысим планку в 8 миллиардов долларов по этому году», – пообещал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.
Беларусь экспортирует продукты питания почти в 100 стран мира. За рубежом популярны здешние молоко, йогурты, сыры, колбасы, мясо. И даже хлеб. Его отправляют в магазины в замороженном виде.
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Кулинарные достижения показали на выставке Россия, Азербайджан, Вьетнам, Индонезия.
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