Международная продовольственная выставка-ярмарка открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась международная продовольственная выставка-ярмарка. Компании из разных стран представляют гастрономические достижения. Подробнее –корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Сыры с плесенью, колбасы, улитки, свежая выпечка, фруктовые йогурты. Павильоны соревнуются во вкусах и заманивают гостей. От дегустации никто не отказывается. Попробовать на выставке можно и непривычные продукты: сушеные папайю, манго, маракуйю или питайю. Из-за цвета последнюю часто путают со свеклой. Сухофрукты без добавления сахара – специально для тех, кто следит за фигурой.

«В сушеных фруктах содержатся пищевые волокна, и усвоение фруктозы происходит не так быстро в отличие от кондитерских изделий. Они все натуральные, все полезные для здоровья и очень вкусные», – сказала менеджер по продажам Людмила Акимова.

В то, что все это съедобно, поверить невозможно. Русалки, зайцы, осьминоги, дворцы и персонажи детских сказок – здесь самые необычные торты. Сладкоежкам в этот павильон лучше не заглядывать – соблазн попробовать экспонаты на вкус слишком велик.

Это не просто выставка, а чемпионат кондитерского мастерства. Чей торт лучше, решает жюри. Ирина Куприянчик болеет за свою Бабу Ягу. Сладкую скульптуру делала месяц. И с трудом довезла до Минска. Шутка ли – почти два метра в высоту.