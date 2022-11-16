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Лукашенко: Беларусь будет расширять свою деятельность на огромном рынке России
16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью увеличился в этом году на 20% за счет поставок в республику металлов и минерального сырья. Беларусь тоже готова поставлять на Урал свои товары. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером, передает «МИР 24».
«Мы свою деятельность на огромном рынке России будем расширять. Сегодня на первый план вышла
«Машиностроение развито и в Беларуси, и в Челябинской области. Но так получилось, что мы практически друг с другом не конкурируем. У нас есть предложение по локализации небольшого трактора «Белорус» на площадке Челябинского тракторного завода. Здесь мы точно можем друг друга дополнять и вместе реализовывать такие современные проекты», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Такое заявление президент Беларуси сделал на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
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