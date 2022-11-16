Лукашенко: Беларусь будет расширять свою деятельность на огромном рынке России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью увеличился в этом году на 20% за счет поставок в республику металлов и минерального сырья. Беларусь тоже готова поставлять на Урал свои товары. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером, передает «МИР 24».

«Мы свою деятельность на огромном рынке России будем расширять. Сегодня на первый план вышла тема импортозамещения . Это хорошо понимают и на самом высоком уровне, и у вас, и у нас. Задача трудная, но от результатов ее решения будет во многом зависеть будущее наших стран. Мы уже сегодня видим, интенсивно работая по импортозамещению, что мы решим эту проблему. Не может такого быть, чтобы мы не могли решить. Предпосылок у нас достаточно», – сказал Лукашенко.



Среди договоренностей – совместное строительство животноводческого комплекса, поставка 300 белорусских тракторов в Челябинскую область. Регион увеличит и закупки комплектующих для машиностроения. Ведутся переговоры о производстве белорусского трактора на базе Челябинского тракторного завода.

«Машиностроение развито и в Беларуси, и в Челябинской области. Но так получилось, что мы практически друг с другом не конкурируем. У нас есть предложение по локализации небольшого трактора «Белорус» на площадке Челябинского тракторного завода. Здесь мы точно можем друг друга дополнять и вместе реализовывать такие современные проекты», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Беларусь и Челябинская область будут укреплять и гуманитарные связи. Поможет этому обмен студентами и преподавателями между вузами.