«Мышление мамонта»: почему одни бизнесы растут в 5-10 раз за год, а некоторые так и остаются ИП навсегда

Источник материала: ProBusiness

На психологии у человека завязано многое. Мы очень часто действуем подсознательно, что мешает нам контролировать свою жизнь. Как для обычного человека, так и для владельца бизнеса это создает немало проблем — мы боимся что-то менять, рисковать, ставить перед собой вдохновляющие, а не посредственные, тривиальные цели… Для предпринимателя (да и любого руководителя в бизнесе) правильное мышление — в принципе главный залог успеха любой идеи. Бизнес-психолог Андрей Шершень видит это каждый день в своей практике и решил поделиться своими наблюдениями и советами с «Про бизнес».

Андрей Шершень

Бизнес-психолог

«Большинство бизнесменов на публике выглядят уверенными в себе, но на самом деле…»

Мужчины и женщины, состоящие в счастливом браке, в среднем зарабатывают больше, чем те, кто не имеет семьи. Достижения (эффективность) и счастье — важны каждому. Эффективность — это про заработок, инструменты и возможности. Счастье — это наша гармоничная семья, отношения с друзьями и коллективом. Эти два понятия связаны больше, чем кажется.

Однако в нашей культуре до сих пор роль именно мужчины — это заработок и ответственность за семью и бизнес. Такой патриархальный дискурс давит на всех мужчин постсоветского пространства как повинность, а не стимулирует стремление к развитию. Большинство бизнесменов на публике выглядят жизнерадостными и уверенными в себе, но на самом деле переживают постоянную внутреннюю борьбу и сталкиваются с проблемами:

Предательство со стороны партнера, конфликты с командой.

Тревога: нет понимания куда двигаться дальше в нынешней ситуации неопределенности — внутренний рынок сжимается, проблемы с логистикой и поставками товара из-за санкций.

Нет энергии развивать компанию, текущие дела поглотили.

Разочарование от бизнеса: «занимаюсь не своим делом».

Стресс: «страшно, что бизнес этот кризис не переживет».

Потеря баланса семья/отдых/друзья/бизнес. День начинается в офисе и заканчивается там же. Нередко дома только спим.



Фото: dzen.ru

Решение любой проблемы состоит из двух компонентов: навыки и умения, профессиональные инструменты, а также энергия и отсутствие препятствий в виде предубеждений. Если решение не приходит, значит вы сталкиваетесь с сопротивлением:

всегда есть причина, чтобы не начинать;

лучше не высовываться — получишь по голове.

И, конечно, всегда есть вторичные выгоды от негативных установок и вредных привычек:

не бросаю курить, потому что пока курю — не работаю;

люблю курить за компанию — так я поддерживаю дружбу;

для крупного бизнеса нужно прилагать больше усилий и нарушить свой жизненный уклад.

«Мышление мамонта»: что это и какие есть препятствия для его использования

Почему одни бизнесы растут за год в 5−10 раз, а некоторые остаются ИП годами? Этим вопросом я задавался на протяжении десяти последних лет и нашел ответ: просто для каждого он свой. Я называю это стратегией «мышления мамонта».

Ее суть в том, что люди с таким мышлением не ищут быстрой выгоды, не занимаются спекуляцией и не смотрят на немасштабные проекты.

Наоборот, они смотрят на все глобально. Зачем вкладываться в проект, если он токсичный или срок его жизни менее 100 лет? В поле зрения попадают высокотехнологичные инвестиции или передовые разработки. «Мамонты» мыслят на перспективу и так, чтобы их внуки и правнуки могли также на этом бизнесе заработать. Но для того, чтобы мыслить, как «мамонт», нужно преодолеть немало психологических барьеров и научиться не тратить силы зря.

Есть немало ситуаций, которые тянут из вас энергию, которую можно было бы потратить на развитие бизнеса:

1. Проблемы в семье не дадут сосредоточиться на работе и вы не будете эффективны.

И наоборот: если дома вас встречают с поддержкой, то это невероятно наполняет энергией для новых свершений.

Пример из истории Для Генри Форда жена стала настоящей музой, вдохновляющей и верящей в его успех даже тогда, когда в него никто не верил. В какой-то день Форд притащил домой старенький 80-килограммовый двигатель и положил его посреди кухни. Клара даже бровью не повела и помогла включить механизм. Двигатель начал громко шуметь и подпрыгивать. И, говорят, даже вдребезги разнес кухонную раковину и то ли плиту, то ли стол. Что же сказала на это жена? Ничего, ведь она знала, что ее муж гений, а гения нужно поддерживать, а не ругать. «Моя жена верила в успех больше, чем я сам», — говорил Генри.

2. Если по какой-то причине вы расстались с супругом или бизнес-партнером, то нужно прояснить ситуацию.

В противном случае история повторится.

Все люди в своей жизни совершают ошибки. Одни из них благополучно забываются, а другие могут надолго оставить душевную рану или изменить жизнь. Никто не застрахован от подобного. Ошибки — это своеобразный стимул, который заставляет нас меняться, совершенствоваться, подстраиваться под окружающий мир, становиться сильнее, добиваться успеха.

3. Постоянный стресс.

Психика каждого из нас способна переработать разный уровень стресса. Всему причиной забытые детские травмы. Порой мы не чувствуем обиды и не думаем о том, что они влияют на принятие наших повседневных решений.

Есть два вида стресса:

Внешний — переезд на новое место жительства, смена работы, смерть близкого человека, развод, каждодневные неприятности, связанные с денежными проблемами, выполнением обязательств к определенному сроку, спорами, семейными отношениями, невысыпанием.

Внутренний — пересмотр жизненных ценностей и убеждений, изменение личной самооценки и т.п.

Как справиться со стрессом? Отвлечение от стрессовой ситуации. Если происходящее производит на человека сильное впечатление и он продолжает думать о нем, то таким образом «застревает» на стрессовой ситуации и думает не о том, как ее разрешить, а постоянно переживает по поводу произошедших событий. Хорошим отвлечением станет путешествие, личные достижения. Снижение значимости события. Пересмотреть свое отношение к случившемуся по принципу «Все к лучшему». Активное поведение. Не держать в себе нахлынувшие чувства и эмоции, вызвавшие стресс, а выплеснуть наружу накопившуюся энергию — бить посуду, орать на лес, а также заняться спортом, игрой в пейнтбол и т.п. Умение расслабляться. Стресс вызывает общее напряжение. Расслабление же, наоборот, приводит к снижению уровня возбуждения центральной нервной системы. Отлично помогает массаж, медитация. Позитивное мышление. Позитивный способ мышления и связанные с ним положительные эмоции добра, любви, радости — это главный личностный инструмент обеспечения здоровья и благополучия. Работа над подсознанием, с травмами и обидами. Пережить ошибки прошлого и исправить ситуацию через себя. Если сравнить наш мозг с компьютером, то способность быстро перерабатывать информацию у каждого будет разная. Психотравмы мешают нашей работоспособности и замедляют нас при принятии решений. Это как компьютер, который не может справиться с загрузкой 2-х видеороликов, т. к. память переполнена и тысяча вкладок не закрыта -- каждая грузится на фоне.

4. Выгорание.

Нет энергии не только на работу, но и семью и хобби. Отрицательные эмоции накапливаются, провоцируют сильные переживания, которые могут привести к хроническому стрессу. Постепенно эмоции буквально покидают нас, в итоге остается только чувство пустоты. Этот путь ведет к эмоциональному и профессиональному выгоранию.

День за днем мы не получаем эмоции, а отдаем их, жизнь становится серой и скучной, окружающих начинаешь воспринимать «по шаблону» — все люди одинаковые, от них ничего нового не дождешься и т.д. Часто по отношению к другим можно чувствовать агрессию или полное безразличие.

Профессионального выгорание — это такое истощение нервных, психических и физических сил, которое вызывает острое нежелание работать. Выражается профессиональное выгорание в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего труда, отрицательной жизненной установке в отношении работы.

Существую различные симптомы выгорания:

Психофизические: чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна (симптом хронической усталости); ощущение эмоционального и физического истощения; снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную ситуацию); общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимии крови и гормональных показателей); частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта; резкая потеря или резкое увеличение веса; полная или частичная бессонница; постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего дня.

чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна (симптом хронической усталости); ощущение эмоционального и физического истощения; снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную ситуацию); общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимии крови и гормональных показателей); частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта; резкая потеря или резкое увеличение веса; полная или частичная бессонница; постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего дня. Социально-психологические: безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, чувство подавленности); повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, уход в себя); постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность); чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что «что-то не так, как надо»); чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» или «я не справлюсь»; общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится»).



Фото: sim-site.ru

Поведенческие: ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее — все труднее и труднее; изменение рабочего режима (увеличивается или сокращается время работы); постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не делает; затрудняется в принятии решений; чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие к результатам; невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не соответствующая служебным требованиям; трата большей части рабочего времени на мало осознаваемое или не осознаваемое выполнение автоматических и элементарных действий; дистанцированность от коллег и клиентов (пациентов, учеников), повышение неадекватной критичности; злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, применение наркотических средств.

Есть профессии, которые входят в группу риска: например, менеджеры по продажам, а особенно РОПы. Здесь нужна эмоциональная поддержка как извне, так и изнутри. Наиболее часто переживания у них появляются из-за:

Постоянного стресса: переговоры, ответственность, сорванные сделки, критика от руководства и клиентов и т.д.

Ненормированного рабочего дня, частых командировок.

«Плавающего» уровня дохода.

Нестабильности положения в компании.

И в целом у любого человека есть немало своих психологических ограничений, которые влияют на работу. Даже если нет выгорания, вы сами или ваши сотрудники можете работать не в полную силу.

Приведу один пример из практики. Молодой и привлекательный начальник отдела продаж не мог пробить поток выручки в 100 тысяч белорусских рублей. С инструментами и навыками не было сложностей — пройдено MBA, множество образовательных курсов. И все же дело не шло. В процессе сессии я выяснил, что родители не поощряли активное поведение и называли ребенка выскочкой. «Не высовывайся» — говорили они. Также я выяснил, что отец парня собирал деньги на автомобиль полжизни, а в 90-е произошел дефолт и на честно заработанные можно было купить разве что конфету вместо «Победы». Проработав эти истории, мы за 4 месяца увеличили выручку в 2 раза.

Как бороться с выгоранием? Не поддавайтесь эмоциям: даже самая простая миссия покажется невыполнимой, если вы в панике. Дисциплина — залог успеха. Помните про сон, физическую нагрузку, правильную пищу в одно и то же время. Также важно исключить алкоголь, сигареты и азартные игры. Как можно больше гуляйте, меняйте обстановку и старайтесь не работать дома. Планируйте отдых заранее, т. к. все спонтанное может только добавить стресс. Отвлекайтесь. Много пользы может принести пятиминутная прогулка на природе. Или просто постарайтесь переключить свои мысли на другой предмет. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотритесь: обращайте внимание на мельчайшие детали. Медленно, не торопясь, мысленно «переберите» все предметы один за другим в определенной последовательности. Говорите мысленно самому себе: «Коричневый письменный стол, зеленые занавески и т.п.». Снижайте значимость событий. Следует помнить, что истинной причиной стресса являются не люди, не разочарования, не ошибки, а то как вы к этому относитесь. Используйте принцип позитивности во всем с установками «не очень-то и хотелось», «главное в жизни не это, не стоит относиться к случившемуся, как к катастрофе», и т.д. Кто волнуется раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем положено. Действуйте. Любая деятельность, особенно физический труд — в стрессовой ситуации выполняет роль громоотвода. Стресс является очень сильным источником энергии. Разрядиться можно самым простым способом: наведите порядок дома или на рабочем месте; устройте прогулку или быструю ходьбу; пробегитесь; побейте мяч или подушку и т.п. Творите. Любая творческая работа может исцелять от переживаний: рисуйте; танцуйте; пойте; лепите; шейте; конструируйте и т.п. Выражайте эмоции. Загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать, очень вредно. Учитесь показывать эмоции, «выплескивать» их без вреда для окружающих. Эмоциональная разрядка необходима для сохранения здоровья (физического и психического). Умение рассказать о своих проблемах поможет налаживать контакты с окружающими, понимать самого себя: изображайте эмоции с помощью жестов, мимики, голоса; мните, рвите бумагу; кидайте предметы в мишень на стене; попытайтесь нарисовать свое чувство, потом раскрасьте его, сделайте смешным или порвите; поговорите с кем-нибудь, делая акцент на свои чувства («Я расстроен», «Меня это обидело»). Ищите позитивное во всем. Всякий раз, когда происходит что-то негативное, постарайтесь найти три позитивных последствия или выигрыша, которые можно извлечь из данной неприятности. Визуализируйте ресурсное состояние. В состоянии глубокого расслабления вызовите у себя какое-либо приятное воспоминание: место, время, звуки и запахи. Нужно вжиться в это состояние, запомнить его и тренировать способность вызывать его по желанию. Это состояние называется ресурсным.

Чтобы не доводить себя и сотрудников до выгорания, лучше заняться профилактикой. Отличное решение — это отдых на неделю 1 раз в 3−4 месяца. Он только добавит эффективности. А если нужна «скорая помощь», то важна психологическая разгрузка — эмоции накапливаются годами и если их не проживать/отпускать, то может либо произойти эмоциональный взрыв/истерика или депрессия будет ходить за вами по пятам.

Помните, что отделения пограниченных состояний в психиатрических больницах переполнены бизнесменами, которые больше не могут справляться со стрессом. Таблетки и антидепрессанты не решают проблему, они только ее маскируют — это как на перелом приложить подорожник.

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