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Лукашенко призвал расширять товарооборот между Беларусью и Челябинской областью
15.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью нужно наращивать, уверен Александр Лукашенко. Президент провел встречу с губернатором региона Алексеем Текслером, передает телеканал «МИР 24».
Взаимная торговля растет – за девять месяцев этого года уже более чем на 20%. В основном за счет поставок Челябинском металлов, минерального сырья и комплектующих. Беларуси тоже есть что предложить российскому региону, подчеркнул президент. Страна готова поставлять весь спектр продукции от продовольствия до современной техники.
Также республика может поделиться опытом в ведении сельского хозяйства, строительстве, науке, медицине, заявил Лукашенко. Беларусь и Челябинская область будут развивать и гуманитарные связи.
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Беларусь готова поставлять весь спектр продукции от продовольствия до современной техники.
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