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Лукашенко призвал расширять товарооборот между Беларусью и Челябинской областью

15.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью нужно наращивать, уверен Александр Лукашенко. Президент провел встречу с губернатором региона Алексеем Текслером, передает телеканал «МИР 24».

«Мы заняли определенные ниши в Российской Федерации. Но, говоря о том, что удельный вес Челябинской области огромный в развитии самой Российской Федерации, это накладывает серьезный отпечаток на наши взаимоотношения. Для нас весьма важно выстроить с вами долгосрочные и эффективные отношения. Ваш регион – подтверждение эффективности принятой нами стратегии союзного строительства. Беларусь и Челябинская область прибавили в торговле. Но есть над чем работать», – сказал Лукашенко.

Взаимная торговля растет – за девять месяцев этого года уже более чем на 20%. В основном за счет поставок Челябинском металлов, минерального сырья и комплектующих. Беларуси тоже есть что предложить российскому региону, подчеркнул президент. Страна готова поставлять весь спектр продукции от продовольствия до современной техники.

Также республика может поделиться опытом в ведении сельского хозяйства, строительстве, науке, медицине, заявил Лукашенко. Беларусь и Челябинская область будут развивать и гуманитарные связи.



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Беларусь готова поставлять весь спектр продукции от продовольствия до современной техники.
 
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