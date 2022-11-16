Источник материала: ProBusiness





2 декабря в Минске пройдет тренинг « Где мои Деньги » с Евгением Теребениным о психологии денег и об отношениях человека с деньгами.

Деньги любят счет в любые времена и особенно тогда, когда мы попадаем в зону экономической турбулентности. Кризисные времена определяют, кто будет жить лучше, а кто ещё хуже.

Но что делать, если деньги утекают сквозь пальцы, тают на глазах и буквально испаряются со счетов? Любой экономист или аудитор найдет тысячу причин, почему так происходит, и даст миллион советов, как изменить ситуацию. Только в следующем квартале все в точности повторится, несмотря на все прилагаемые усилия, стратегии и нововведения.

Что я делаю не так и где мои деньги? Ответы на эти главные вопросы современности знает Евгений Теребенин, известный бизнес-тренер, психолог, автор психотерапевтического метода «Терапия Души», в котором использованы знания и более чем 15-летняя практика Евгения в области коучинга, клинической психологии, расстановок, транзактного анализа, гештальт-терапии.

Более 2000 клиентов в год получают решение своих задач по теме Денег и не только при помощи Евгения Теребенина.

— Моя миссия — помочь как можно большему числу людей, — говорит Евгений.





Евгений Теребенин в Instagram

Кто такой Евгений Теребенин

Кроме психологических и тренинговых практик, за плечами Евгения Теребенина большой предпринимательский опыт: более 12 лет развития собственного бизнеса, участие в запусках инвестиционных проектов, консультирование управленческих команд в крупных компаниях по поводу построения бизнес-процессов и привлечение денежных средств в различные бизнес-проекты. До создания своего авторского метода Евгений являлся генеральным директором «Автоленд Холдинга» с оборотом около 1 млрд. долларов в год, где у него в подчинении было 53 руководителя подразделений.

Свой первый тренинг Теребенин провел в 2008 году для глав крупных компаний. «Я знал холдинговые структуры, как устроен логистический и торговый бизнес. И параллельно начал заниматься собственным развитием — учился в СПбГУ на факультете «Онтопсихология», посещал различные семинары. В моей жизни всегда было много образовательных программ. В этом году, например, окончил курс обучения в Национальном университете современных технологий по специальности «клинический психолог», — рассказал о себе Евгений.

В 2020 году Евгений Теребенин продал принадлежавшие ему доли в бизнесе и сосредоточился на своем деле — групповых тренингах по авторской методике «Терапия души».





Помимо темы благосостояния и финансов, Евгений работает с такими сферами, как партнерские отношения (как личные, так и в бизнесе), проблемы психологического характера: страхи, депрессии, заниженная или завышенная самооценка, поиск и реализация целей, решение бизнес-задач, самоопределение. Сейчас среди клиентов Евгения большое число предпринимателей из самых разных сфер бизнеса.

По наблюдениям самого Евгения, среди тех, кто приходит к нему, большинство хотят наладить отношения с деньгами и приумножить свое благосостояние, выбраться из долгов или выйти из ситуаций, связанных с банкротством. В последнее время участились запросы, связанные с тревожностью, напряженностью и дисбалансом, что неудивительно: очевидно, наступили времена, когда привычный нам мир изменился до неузнаваемости, и то, что работало раньше, в нём уже, зачастую, неприменимо. Новый мир требует от нас других моделей и стратегий поведения. Конечно, это касается и сферы финансов.

В чем суть метода Евгения Теребенина?

Авторский метод «Терапия души» родился в результате обучения у разных мастеров. Суть этого метода — привести человека к решению его задачи, используя синтез различных инструментов. Евгений Теребенин использует суггестивную терапию, гештальт-терапию, системные расстановки по Берту Хеллингеру, квантовую психологию и другие методики. «Терапия души» направлена на квантовые изменения в человеке и обретение им свободы выбора.

Сегодня квантовая психология позволяет работать с полем человека (это энергия, информационное пространство, в котором находится наше тело), где есть вся информация о том, что было, и о том, что есть.

— То, что происходит с человеком, точно запечатлено в его теле, поэтому при работе с клиентом я использую кинезиологический тест для того, чтобы, задавая вопросы, получать ответы не от сознания, которое уже имеет ограничения, а от тела. Все убеждения человека построены исключительно на его личном опыте. Они такие крепкие только потому, что закреплены эмоционально и являются опорой для принятия последующих решений.





Почему сейчас у человека чего-то нет?

Когда человек чувствует недостаток, нехватку чего-то, он задаётся вопросом: почему это происходит? Причина в том, что сознание отделило его от полноты мира, вследствие чего формируется дефицит. Если система — а человек, безусловно, является системой — не работает, значит, в ней или нарушены связи, или не подключены необходимые элементы. Возможно, есть элементы, которые влияют как инородные: например, ложные идеи, которые тормозят развитие, перекрывают денежные потоки и, в результате, могут привести к саморазрушению.

Почему человек сам часто не может понять, в чем его проблема с деньгами? Простая аналогия: у вас не заводится машина. Вы предполагаете, что произошла поломка и обращаетесь к специалисту, который квалифицированно решает эту проблему. Как и в случае с автомобилем, человек не может самостоятельно проанализировать всю свою систему, не будучи психотерапевтом. Он смотрит на свою жизнь и не может понять, что с ним не так.

— На тренинге « Где мои Деньги » мы будем смотреть на свою жизнь и отношения с деньгами с новой точки зрения. Трансформация мышления и внутренних образов приведет к изменениям в финансовых делах и других сферах жизни, , — поясняет Евгений.

Знания и практика, которые Евгений дает на тренинге — это сконцентрированная и систематизированная информация, основанная на его личном опыте предпринимателя и психолога, а также на закономерностях, выведенных в результате тысяч клиентских работ на тему Денег и наблюдения за тем, как в результате этого у людей меняются отношения с Деньгами. Знания и личный опыт, проживаемый участниками на тренинге « Где мои Деньги », позволяют по-новому взглянуть на свои отношения с деньгами и увидеть зоны роста.

На тренинге участников ждет целый день интенсивной работы. Помимо квинтэссенции уникальных знаний по теме Денег, помимо практик, инсайтов о себе и отношениях с Деньгами, будет здоровая доля юмора и абсурда, которые Евгений Теребенин обязательно добавляет в проводимые им мероприятия. Смех терапевтичен!

Евгений из собственного опыта знает, как зарабатывать миллион долларов в год, занимаясь любимым делом, и рад вести к этому других. Множество людей нашли решение своих материальных проблем с Евгением.

Мучают вопросы без ответов? Найдите выход вместе с Евгением Теребениным на тренинге « Где мои деньги ».

Видео-отзывы

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Приходите не тренинг «Где мои Деньги», потому что зарабатывать больше, занимаясь любимым делом, можно уже сейчас.

Узнать больше

Рекламодатель: Индивидуальный предприниматель Чернобай Евгений Александрович

УНП 192934145