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Охрану культурного наследия обсуждают эксперты СНГ в Минске

16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит международный семинар о сохранении культурного наследия стран СНГ. Беларусь предложит в список новый, пятый от страны, элемент – соломоплетение. Об этом заявил министр культуры страны Анатолий Маркевич, передает «МИР 24».

В штаб-квартире Содружества эксперты из восьми стран. Их работа – охранять нематериальное культурное наследие: это обычаи, обряды, кулинария, мифология. Для стран СНГ важно поделиться опытом по сохранению элементов своей культуры.

«Мы видим очень серьезные попытки не только экономических, политических влияний по отношению к нашим странам, но и навязывание чуждых нам идей и идеалов. Это неприемлемо. И мы во время нашего разговора должны не просто коснуться этих тем, а очень серьезно влиять на данные вызовы», – сообщил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Этот год в Содружестве проходит под знаком народного творчества и культурного наследия.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь предложит в список новый элемент – соломоплетение.
 
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