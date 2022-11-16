Выпуск фруктово-ягодных наполнителей увеличили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Триста оттенков вкуса клубники и только самые свежие фрукты. В Беларуси на 20% увеличили объемы производства наполнителей для молочных продуктов: йогурта, творога, мороженого. Выпуском такой продукции занимается всего одно предприятие в стране. Смеси поступают не только на внутренний рынок, но и на экспорт, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Замороженные персики кубиками. Прямо на ленте каждую партию дополнительно проверяют: для производства необходимы только лучшие фрукты. В цистерне из них будут варить наполнители для йогуртов или мороженого. В такую «кастрюлю» вмещается три с половиной тонны сырья.



«В каждой рецептуре – своя тепловая выдержка. Она у нас от 90 градусов до 110. Все зависит от самого продукта», – рассказал технолог Денис Остапчук.



Производство в Волковыске появилось семь лет назад. В Беларуси развита молочная отрасль. Фруктовые и ягодные наполнители приходилось импортировать в больших количествах. В этом году объемы выпуска увеличили на 20%. Треть экспортируют. В основном, в Россию и Узбекистан. Планируют выйти и на рынок Монголии.



«В каждом регионе клубника по-разному воспринимается. Если в Беларуси это один профиль вкуса – в Беларуси любят джемовый вкус, то монголы предпочитают с зеленым оттенком клубнику», – рассказала генеральный директор предприятия Ирина Буйная.



Кстати, у клубники 300 разных оттенков вкуса. Местные технологи каждый день придумывают различные сочетания. Разработали тысячи рецептур, но это коммерческая тайна.



«В этом году наши технологи разработали линейку наполнителей по мотивам книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере . В эту линейку входит наполнитель «языкосвязывающий лимонный сквош», наполнитель «коктейль из когтя дьявола». Есть такое растение, и мы добавляем его экстракт», – рассказала начальник отдела разработок Светлана Стельмашок.



Киви и крыжовник, грецкий орех и мед, манго и чиа. Ягоды – местные, а экзотические фрукты приходится закупать.

«Современное поколение отдает предпочтение не традиционным продуктам, а продуктам с наполнением, с добавками. Желательно, чтобы эти добавки были здоровые. Мы производим линейки «антистресс», линейки для укрепления иммунитета», – рассказала генеральный директор предприятия Ирина Буйная.



На молокоперерабатывающие заводы наполнители поступают в стерильных контейнерах. Их подключают к производственной линии, исключая попадание кислорода. Такая технология помогает продлить срок годности готового продукта.



На предприятии сейчас осваивают выпуск «несладких» наполнителей. Их добавляют при производстве, например, творожных сыров.