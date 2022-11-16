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Выпуск фруктово-ягодных наполнителей увеличили в Беларуси
16.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Триста оттенков вкуса клубники и только самые свежие фрукты. В Беларуси на 20% увеличили объемы производства наполнителей для молочных продуктов: йогурта, творога, мороженого. Выпуском такой продукции занимается всего одно предприятие в стране. Смеси поступают не только на внутренний рынок, но и на экспорт, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Замороженные персики кубиками. Прямо на ленте каждую партию дополнительно проверяют: для производства необходимы только лучшие фрукты. В цистерне из них будут варить наполнители для йогуртов или мороженого. В такую «кастрюлю» вмещается три с половиной тонны сырья.
«Современное поколение отдает предпочтение не традиционным продуктам, а продуктам с наполнением, с добавками. Желательно, чтобы эти добавки были здоровые. Мы производим линейки «антистресс», линейки для укрепления иммунитета», – рассказала генеральный директор предприятия Ирина Буйная.
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Их используют для молочных продуктов: йогурта, творога, мороженого. Выпуском такой продукции занимается всего одно предприятие в стране.
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