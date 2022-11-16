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В фокусе – digital-трансформация: в Беларуси пройдет первая конференция A1 Tech Day

16.11.2022 13:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В фокусе – digital-трансформация: в Беларуси пройдет первая конференция A1 Tech Day

Стартовала регистрация на конференцию A1 Tech Day, посвященную современным технологиям информационной безопасности и подходам к построению IT-инфраструктуры. Само мероприятие, организатором которого стала компания А1, состоится 29 ноября. Событие приурочено к пятилетию дата-центра компании.

А1 Tech Day позволит участникам – топ-менеджерам и руководителям департаментов в сферах IT и информационной безопасности, предприятий финансового сектора, ритейла, производственных организаций, государственных учреждений и других компаний, имеющих необходимость в создании современной облачной инфраструктуры, – обсудить тенденции, актуальные проблемы и практические кейсы в области сетевых технологий, инфраструктурных решений и информационной безопасности.

Лучшие эксперты А1, а также приглашенные спикеры – представители ведущих производителей технологических решений – поделятся передовым опытом и последними трендами в сфере информационной безопасности, защиты данных и построения комплексной инфраструктуры.

Заполнить регистрационную форму, а также ознакомиться с подробной программой конференции A1 Tech Day можно на сайте события. Участие в нем будет бесплатным, однако количество доступных мест ограничено.

О дата-центре А1

Дата-центр А1 – один из крупнейших и наиболее современных в Беларуси центров обработки данных. На его базе доступен полный спектр услуг по организации, поддержанию и развитию цифровой инфраструктуры для бизнеса. Уровень надежности дата-центра А1 составляет 99,982%, что соответствует стандарту Tier III. Безопасность и надежность дата-центра А1 подтверждается наличием всех важнейших аттестатов и сертификатов, включая аттестат соответствия национальным требованиям по защите информации, сертификаты соответствия международному стандарту ISO 27001 и государственному стандарту Республики Беларусь ISO/IEC 27001-2016 и стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS.

 
 
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Стартовала регистрация на конференциюA1 Tech Day, посвященную современным технологиям информационной безопасности и подходам к построению IT-инфраструктуры. Само...
 
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