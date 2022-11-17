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Приложение для оплаты налога на профессиональный доход создано в Беларуси
17.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разработали приложение для оплаты налога на профессиональный доход. Новый для страны вид отчислений вводят со следующего года. Кого это коснется и в чем плюсы мобильной программы, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Никакой бумажной волокиты и очередей. С января в пару кликов на смартфоне можно будет оплатить налог на профессиональный доход. Это коснется граждан, которые или трудятся на себя, или не имеют наемных работников.
Приложение само рассчитает размер налога. Достаточно указать сумму заработка. Кроме того, можно будет выставлять счета клиентам и выдавать чеки. Тестовую версию программы представили премьер-министру.
«Государство предлагает тому, кто будет платить налог на профдоход, возможность быстрой и простой регистрации, учета налога и простой способ его оплаты без посещения любых инстанций», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Точный перечень плательщиков еще дорабатывают. Переход на профналог будет добровольным. Главный плюс – дистанционность от регистрации до оплаты. Сумма – 10% от дохода. Из нее часть пойдет в государственную казну, часть в Пенсионный фонд.
«В настоящее время наши самозанятые граждане могут уплачивать единый налог с физлиц, они могут платить ремесленный сбор или сбор на развитие экотуризма. Отличие этого сбора плюс ко всему – элемент экономической справедливости. Потому что здесь наши граждане будут платить налог от размера полученного дохода», – сказал заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников.
После регистрации – бонус. На первые две тысячи белорусских, или 50 тысяч российских рублей заработка налог можно будет не платить. Скачать приложение можно будет в декабре. Активным оно станет только в новом году, когда профессиональный налог вступит в силу.
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Новый вид отчислений вводится со следующего года.
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