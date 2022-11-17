Приложение для оплаты налога на профессиональный доход создано в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разработали приложение для оплаты налога на профессиональный доход. Новый для страны вид отчислений вводят со следующего года. Кого это коснется и в чем плюсы мобильной программы, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Никакой бумажной волокиты и очередей. С января в пару кликов на смартфоне можно будет оплатить налог на профессиональный доход. Это коснется граждан, которые или трудятся на себя, или не имеют наемных работников.

Приложение само рассчитает размер налога. Достаточно указать сумму заработка. Кроме того, можно будет выставлять счета клиентам и выдавать чеки. Тестовую версию программы представили премьер-министру.

«Государство предлагает тому, кто будет платить налог на профдоход, возможность быстрой и простой регистрации, учета налога и простой способ его оплаты без посещения любых инстанций», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.