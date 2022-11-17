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«Самозанятые снижают общий уровень цен». Что происходит на рынке посуточной аренды
17.11.2022 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Предприниматели-суточники
«50% — командированные, 20% — романтические пары»
Александр Сачевичик пришел в посуточную аренду в 2013-м. А началось все с многочисленных командировок, которые позволили ему досконально изучить этот рынок на собственном опыте и понять, что тут есть потенциал для развития.
— Профиль клиента в нашем бизнесе во многом зависит от того, какого уровня у тебя квартиры и где они расположены. Что касается меня, то я работаю в среднем ценовом сегменте.
Поэтому около 50% моих клиентов — это командированные, для которых основной критерий выбора — цена. На втором месте романтические пары — это еще примерно 20%. Эта категория в основном относится к постоянным клиентам. Далее примерно в равной пропорции абитуриенты, приезжающие на экзамены в столицу — они выбирают жилье ближе к своим университетам и селятся по нескольку человек в одной квартире, и туристы — как внутренние, так и иностранцы.
Кстати, знаю от коллег, с которыми плотно общаюсь, что в последние годы внутренний туризм растет. Но меня это касается в меньшей степени: в Минск из регионов ездят не слишком активно — в основном с детьми, чтобы сходить в аквапарк или цирк. Ну или на крупные концерты. Но такие ивенты в последнее время проходят очень редко.
Александр отмечает, что последние два года рынок переживает не лучшие времена. Предложение и конкуренция растут, а маржинальность падает.
— В нашей сфере порог входа в бизнес очень низкий. На старте не нужны ни значительные инвестиции, ни высокая компетентность. Грубо говоря, если у тебя есть свободная квартира, то этого уже достаточно.
«Помогли» и изменения в законодательстве: в эту сферу официально пустили самозанятых, издержки у которых по налогам заметно ниже. За счет этого они могут снижать цены, что, в свою очередь, влияет на всех.
В то же время инфляция разгоняет стоимость расходных материалов и сопутствующих услуг. А еще растут налоги — в 2,5 раза вырос единый налог, убрали «упрощенку» для нашего вида деятельности, ввели сбор с рекламодателей. Со следующего года планируется ввести уплату ФСЗН для всех ИП и повысить подоходный налог с ИП до 20%.
«Основной поток — с понедельника по пятницу. В субботу — только парочки и гости, которые приезжают на юбилеи и свадьбы»
Галина Бритвич начинала путь в бизнесе с розничной торговли — владела несколькими точками в Солигорске. Но 7 лет назад начала сдавать одну из своих квартир — и постепенно втянулась. Сейчас у нее в управлении больше 30 квартир.
— Мы работаем с огромным количеством предприятий, которые командируют в наш город своих работников. При этом квартиры у меня разного уровня — от одной до четырех комнат, есть эконом-вариант, средний уровень, бизнес-класс.
Сейчас в Солигорске строится большой торгово-развлекательный центр, поэтому значительная доля моих квартир и квартир коллег занята долгосрочно людьми, работающими на этой стройке.
Впрочем, Галина отмечает, что в последнее время растет и внутренний туризм — даже казалось бы в не туристическом Солигорске: путешественники со всей Беларуси едут посмотреть местные «горы» — терриконы. Также привлекают туристов солигорские «Мальдивы» — меловые озера в карьерах с лазурной водой.
— Те, кто больше работает с туристами, загружен в выходные и праздники, а у нас основной поток гостей — с понедельника по пятницу. В выходные обычно просадка. Исключая субботы, когда мы заселяем тех, кто приезжает в Солигорск на свадьбы и юбилеи, или романтические парочки. Это наша специфика.
А вот сезонность у всех одинаковая. Летом дела идут хорошо. К нам в это время едут рабочие, занимающиеся частными стройками и ремонтами — фасадчики, плиточники и так далее. Самое затишье — январь и февраль.
«Доля бронирований россиянами выросла с 10% до 30%»
— Главный итог сезона — то, что он в принципе состоялся, — признается Александр Сачевичик. — Потому что два предыдущих года его просто не было — пандемия уже в начале 2020-го года катастрофически сократила объем как въездного, так и внутреннего туризма. А уж после начала военных действий в Украине все предполагали, что ждать и в этом году нечего.
Но в результате все случилось. Вижу три причины для этого: отмена пандемийных ограничений на въезд россиян в Беларусь; введение безвизового режима для граждан Литвы, Латвии и Польши; и, наконец, подорожание туров в Турцию и Египет примерно в два раза.
Какой это дало эффект? По моим данным, если в прошлом году доля бронирований россиянами квартир на сутки в Беларуси не превышала 10%, то в этом году она выросла до 30%.
Согласна с коллегой и Галина Бритвич. Для нее прошедший сезон также был успешным, несмотря на то, что потенциального негативных факторов хватало:
— У меня много постоянных клиентов — около 30%. Остальные приходят со специализированных площадок вроде Куфар Недвижимость — такое продвижение для нашего бизнеса обязательно.
Раньше размещалась, в том числе, на Airbnb.com и Booking.com. И если с первого ресурса ко мне приходили буквально считанные клиенты, то вот с Booking определенный поток был. Поэтому уход этих сервисов с рынка точно сыграл мне в минус.
По мнению Александра Сачевичика, онлайн-бронирование — это уже стандарт рынка: клиенту проще бронировать жилье, арендодателю легче обрабатывать заявки — в общем, в выигрыше все стороны процесса. Также предприниматель надеется, что со временем онлайн-бронирование перейдет на комиссионную модель: с его точки зрения, она более справедливая и эффективная.
«Русских опознавал по ударению: „Я тут нашел вашу квартиру на КуфАре…“»
Хотя наши собеседники работают в разных городах и разных сегментах рынка, они оба отмечают увеличение в этом сезоне потока гостей из России. Основные причины этого — война в Украине и связанная с ней мобилизация.
— Сразу после начала февраля мы сильно просели по звонкам и бронированиям. Две-три недели была почти полная тишина, — рассказывает Александр Сачевичик. — Причем, это коснулось не только гостей из-за рубежа, но и белорусов: все словно выжидали, что будет.
Но потом сезон все же начался. К сентябрю потоки предсказуемо упали, однако сразу после того, как в России была объявлена мобилизация, число заявок опять значительно выросло. И всплеск длился около двух недель.
Россияне приезжали, бронировали жилье на неделю-две, а потом либо возвращались домой, либо ехали куда-то дальше. А те, кто все же решил задержаться в Беларуси, быстро поняли, что цены в Минске все же довольно высокие, и перебрались в регионы, особенно близкие к России — в Витебск, Могилев и Гомель.
Знаете, как я легко опознавал русских, которые искали жилье? По неправильному ударению. Они звонили с белорусской сим-карты и говорили: «Я тут нашел вашу квартиру на КуфАре…» Ну, все понятно!
Добрались россияне и до Солигорска.
— Начало войны в Украине никак на нашем бизнесе не отразилось. Возможно, из-за специфики сегмента, в котором мы работаем, — объясняет Галина Бритвич. — Но после объявления о мобилизации увеличился поток гостей из России. Те из русских, кто не смог найти жилье, допустим, в Минске, смотрели ближайшие к столице города. В том числе, и Солигорск. Сейчас эта волна уже схлынула.
Проблем с российскими гостями у меня не было. В основном это были молодые ребята призывного возраста от 20 до 30 лет. Некоторые живут до сих пор. Насколько понимаю, у них куплены билеты куда-то дальше, а Беларусь они изначально рассматривали как транзитную страну.
«Рост посуточной аренды — общемировой тренд»
Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны самозанятых и изменения в законодательстве, Александр Сачевичик смотрит на перспективы своего направления в бизнесе с оптимизмом:
— За последние 5 лет, если верить статистике Белстата, на рынке посуточной аренды было только два неудачных года — в 2019-м наблюдалась стагнация, а в 2020-м — просадка на 20%. Все остальное время рынок рос на 17−20% в год.
И если снова не случится чего-то чрезвычайного, вроде пандемии или войны, то рост продолжится. Ничего удивительного — ведь это общемировая тенденция. Размер этого роста будет зависеть как от общей экономической ситуации и доходов белорусов, так и от мер, принимаемых для развития въездного туризма.
При этом предприниматель не собирается пассивно ждать, когда рынок поможет ему своим ростом. В планах Александра внедрение динамического ценообразования и прокачка каналов продаж с точки зрения маркетинга. Также владелец бренда «Шчодры кут» собирается автоматизировать бизнес-процессы, внедрив CRM и разработав голосовые и чат-боты. По второму бизнес-направлению, разработке IT-решений для посуточников, Сачевичик видит перспективу в разработке менеджера каналов и сервиса дополнительных услуг (доставки еды, заказа экскурсий и так далее).
— Предугадать, что будет в следующем сезоне, невозможно, но я всегда настроена оптимистично, — делится своими мыслями относительно будущего Галина Бритвич. — Пандемия завершилась, сейчас ждем, когда наступит мир. Мне нравится фраза, что «места под солнцем хватит всем».
За последний год я увеличила количество квартир, которыми управляю, почти в два раза. Это произошло, потому что мы постоянно стараемся улучшить наш сервис — и видим реакцию гостей на свои усилия. Они окупаются. На хорошее предложение всегда найдется спрос.
Сейчас у меня появилось еще несколько квартир уровня VIP — хочу попробовать поработать в новом для себя сегменте. Прохожу много коучингов и семинаров по личностному росту и развитию бизнеса. То, что там узнаю, обязательно использую в своей работе.
Конечно, сейчас все посуточники ждут анонсированных изменений в законодательстве. Как они повлияют на рынок, полного представления у нас пока нет. В любом случае, уже весной, когда начнется новый сезон, многое относительно будущего нашего бизнеса станет понятным.
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