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Беларусь не будет использовать электронное голосование в ближайшие годы

17.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Электронного голосования в Беларуси в ближайшие годы не будет. Как сообщает «МИР 24», об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на полях белорусско-российского форума «Молодежь и выборы».

Этот вопрос интересует также участников молодежного форума Союзного государства. Проект закона уже обсудили белорусы. Они вносили свои дополнения и предложения. Вскоре документ поступит в Палату представителей.

«Мы готовы вместе с депутатским корпусом, с привлечением общественности, молодежных общественных объединений поработать с этим законопроектом при рассмотрении его в первом и втором чтении в Совете Республики. Идет планомерная работа, и мы надеемся, что до конца года или в начале следующего года законопроект будет рассмотрен и принят», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко.

«Главный судья – это народ, избиратель. Если у вас идет общественное обсуждение – главное, чтобы ваш народ это воспринимал. Поэтому необходимы диалоги, обсуждения. А мы, со своей стороны, с уважением отнесемся к тому, что будет принято у вас. Будем сотрудничать и взаимодействовать, делясь опытом: вы нам – свой, мы вам – свой», – добавила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

На форуме отметили важность работы с молодежью и получения обратной связи. Есть запрос на правовое обучение. По итогам встречи белорусская и российская стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Вскоре будет составлен и план мероприятий – это совместные стажировки и информационный обмен.



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Соответствующий законопроект обсудили на молодежном форуме Союзного государства.
 
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