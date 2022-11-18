С китайским акцентом: как изменился белорусский автопром

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусско-китайский автомобильный завод поставляет больше 80% выпущенных машин в Россию. И в самой Беларуси предприятие вышло в лидеры по продажам. Как заводу удается увеличивать мощности в условиях экономического давления Запада, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Автомобильный рынок Беларуси сильно изменился. Стало меньше новых европейских машин. А из-за санкций западных стран страдает и сегмент отечественных авто. Многие вопросы белорусским производителям пришлось начать решать с нуля.

Теперь заводы в Беларуси и Китае соединяют новые логистические маршруты. Про порты в соседней Литве пришлось забыть, путь проложили через порты и по железным дорогам России и Казахстана. А удешевить сборку авто помогают комплектующие из стран-партнеров.

«Смотрим на снижение издержек по комплектующим, то есть максимально делаем так, чтобы применять комплектующие отечественного производства, производимые в союзном государстве, ЕАЭС», – отметил директор белорусско-китайского автопроизводства Геннадий Свидерский.

Сегодня на белорусско-китайском заводе собирают 15 автомобилей в час. Он работает на полную мощность. На рынке появилась и новая модель. Цена и качество вывели автомобили бренда на первое место по продажам в стране. Стоимость одной из популярных моделей в стандартной комплектации начинается от 63 тысяч белорусских, или чуть больше полутора миллионов российских рублей.

«Сегодня китайский автомобиль другой. Поэтому лидерство, надеюсь, позволит обеспечить справедливое отношение белорусов, потребителей к китайским маркам», сказал председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.

Активно наращиваются поставки и в другие страны. 80% машин белорусско-китайского производства уходят на экспорт.

Главный рынок для этих автомобилей – Российская Федерация. Маркетологи завода работают и над поставками другим странам-партнерам Евразийского союза – в Казахстан, Армению и Кыргызстан.

До конца года завод планирует произвести 25 тысяч новых авто. 17 тысяч машин уже собрал.