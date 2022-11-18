«Сомневалась, что рисование здесь вообще кому-то надо». Как в 18 лет открыть арт-студию и помочь райцентру полюбить искусство

Источник материала: ProBusiness



Настя Чадий. Фото из архива героини

Можно ли совместить искусство и бизнес, да еще и в региональном центре, вдали от столицы? Насте Чадий, студентке 4 курса Академии искусств, всего 24 года, а ее проекту, Арт-студии «квАдРаТ» в Мозыре, на днях исполнилось 5 лет. Молодая преподаватель и художница своими результатами доказала, что пространство для реализации творческих идей может быть востребованным даже в небольшом городе, что художником способен стать каждый, а бизнес в виде арт-студии может быть стабильным. Читайте еще одну вдохновляющую историю бизнеса в райцентре в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси .

Первая попытка и мистическое совпадение

— Все началось в октябре 2017 года, — вспоминает Анастасия. — Я родом из Мозыря, к тому моменту закончила обучение в колледже искусств в Минске и приехала домой на отработку. Честно говоря, такой переезд для меня стал шоком: а что же я здесь буду делать, если в Минске привыкла каждую неделю ходить на какое-то культурное мероприятие? В Мозыре на тот момент никаких культурных частных инициатив не было, из вариантов досуга — только ночные клубы.

Преподавать в рамках распределения Настя начинала у детей, но ей всегда было интересно поработать и со взрослыми. Так родилась идея первого мастер-класса.



Фото из архива героини

— У городе как раз в тот момент открылось антикафе, и нам разрешили занять несколько столов, — говорит девушка. — Картиной, с которой мы начинали, была «Звездная ночь» Ван Гога. Я только потом поняла, что это была не лучшая идея. Прежде всего потому, что характер штрихов на оригинале — очень сложный. Плюс мы начинали с самыми дешевыми материалами — других у меня не было: кисти из белки, гуашь. Гуашь, как известно, при высыхании светлеет.

Но тот первый мастер-класс интересен тем, что на него в Мозыре неожиданно пришли два иностранца из Нидерландов. А это родина Ван Гога — просто фантастика! Так что первое занятие я проводила с переводчиком.

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От мастер-классов к своей студии

Возможность рисовать бесплатно в кафе, личные материалы — Настя говорит, что стартовых инвестиций у нее не было. Но и планов зарабатывать — тоже.

— В 2017 году я провела пару мастер-классов, и на какое-то время все остановилось из-за личных обстоятельств. И если бы не «пинок» знакомого в начале 2018 года — он нашел новое место для мастер-классов, — возможно, я бы ничего и не делала дальше. Следующие мастер-классы проводили в формате «картина за два часа»: все участники рисовали одно и то же — снова, кстати, взяли Ван Гога, а я поэтапно показывала как и что делать. Посетители кафе, в свою очередь, могли наблюдать весь процесс, что тоже добавляло эмоций. Самое интересное, что я недавно пересматривала фото с тех первых встреч, и на заднем плане увидела женщину, которая впоследствии пришла к нам учиться рисовать, посещал нашу студию и ее муж.



Фото из архива героини

Так, постепенно, благодаря сарафанному радио, о мастер-классах Анастасии стали узнавать люди.

Сама же преподавательница пришла к выводу, что давать возможность участникам занятий самим выбирать, что они хотят рисовать, — и интереснее, и правильнее. В таком случае художники не сравнивают себя с коллегами, не гонятся за скоростью, выбирают то, что ближе лично им.



Фото из архива героини

Спустя полтора года после старта мастер-классов Настя подумала, что хватит уже рисовать по кафе и пиццериям, и решилась на аренду помещения и организацию студии.

— Как раз в это время у меня сформировался подход: студия репетиторского формата. Мы до сих пор в нем и работаем. Плюс его в том, что я занимаюсь с каждым индивидуально. Человек приходит, выбирает картину, начинает рисовать, а я помогаю, если в этом есть необходимость. Не учу, а направляю. Да, из-за этого занятия не могут быть многочисленными по определению: человек пять — семь максимум. Но зато психологически так комфортнее всем: как будто ко мне приходят гости, и мы рисуем в дружеской обстановке.



Фото из архива героини

Новые имена, которые узнал весь город

Создать свою арт-студию — далеко не все, что удалось девушке за пять лет. Еще Настя смогла организовать в Мозыре полномасштабный выставочный проект «Новыя імёны».

— Уже через полтора года после переезда в студию я поняла, что у нас насобиралось много картин, плюс некоторые художники начали рисовать на холстах. И у меня появилась идея создать выставку — проект о людях разных профессий, которые рисуют для себя. Это многое значит для автора картины: когда работа выставляется в галерее, она воспринимается совершенно по-другому.

Первая выставка проекта состоялась в 2020 году в культурном пространстве «Долина ангелов», бывшем монастыре. В ней приняли участие 44 художника, каждый представил по 2−3 свои картины.

— Проект, а не просто выставка, заключался в том, что каждого из участников я просила прислать фото и пару строк о себе, о своей профессии, рассказать, почему ему нравится рисовать, что его вдохновляет. У нас был проектор, я оформила все в слайды. И каждый день аудитория знакомилась с каждым из художников. Все прошло очень успешно — на открытии зал был заполнен.

Вторая выставка «Новых імёнаў» прошла в феврале 2021 года — на этот раз в городском выставочном зале, участвовало более 60 участников и 240 их работ.



Фото из архива героини

В третий раз «Новыя імёны» выставились в нынешнем году. На этот раз Настя решила привлечь спонсоров — и около 20 предпринимателей откликнулись на ее просьбу. С помощью голосования гостей выставки были определены четверо номинантов — двое взрослых и двое детей. Выставить работы мог любой человек, не обязательно ученики студии Насти: 10 человек, которые рисуют дома для себя, принесли картины, один из них стал победителем. Подарки получили все участники.

— Выставки для меня — это не источник заработка. Доходы от продажи билетов идут в городскую казну. Художники готовят к выставке свои работы самостоятельно. Я со своей стороны делаю рекламу и афишу. Но мне кажется, это очень важно: воспитывать насмотренность среди жителей, предлагать варианты отдыха, отличные от «пойти поесть пиццу или фастфуд».



Фото из архива героини

Вдобавок к большим экспозициям на протяжении года Настя проводит и маленькие выставки проекта «Новыя імёны» — в кафе, ТРЦ.

— Раз трудно вытащить людей из торгового центра, то искусство придет в торговые центры. Мы договорились с администрацией, и с начала лета в большом торговом центре стоят 11 мольбертов, на каждом их которых каждые три недели сменяется экспозиция. Это точечная выставка одного или двух авторов. И люди пишут, что ждут, когда мы поменяем экспозицию.



Фото из архива героини

Стабильный плюс — главный результат

Настя соглашается, что в какой-то мере выставки побудили мозырян приходить в студию, но рекомендации «опытных» участников и Instagram в этом плане оказались более продуктивными каналами продвижения.

— Аккаунт я веду сама, на рекламу особо не трачусь: могу точечно продвинуть пост на $ 10, но не больше.

Со временем количество направлений в студии увеличилось: здесь предлагаются занятия и по акварели, и по рисунку, и акрил, и батик, и работа с эпоксидной смолой.



Фото из архива героини

Стоимость занятия зависит от материалов, в среднем это 17 рублей (около $ 6) за два часа.

— Большая часть расходов — это материалы, — объясняет Настя. — Человек приходит, а у него все лежит на месте — краски, кисти, бумага. Пользуемся мы только профессиональными материалами, безопасными для здоровья. Мне трудно назвать конкретные цифры по затратам в месяц, потому что все докупается нерегулярно по мере необходимости.

Но в целом математика такая: не считая трат на материалы, 600 белорусских рублей (около $ 240) в месяц стоит аренда нынешнего помещения; порядка 80 рублей (около $ 30) — налог, который девушка платит как репетитор; плюс расходы на дорогу: Настя учится в Минске, а занятия в Мозыре проводит по выходным.

Спрогнозировать «загруженность» занятий трудно, потому что каждый раз количество участников разное: в среднем Насте удается проводить по 6−7 занятий каждые выходные, которые в общей сумме посещают 10−30 человек.

— В итоге я получаю плюс-минус среднюю зарплату. Но главное, что студия работает стабильно, я имею возможность заниматься любимым делом и вижу, как можно развиваться дальше. Ведь в самом начале мои близкие сомневались, что рисование в Мозыре вообще кому-то надо.

Переезд и новые направления

Уже с нового года Настя решила регистрировать ИП, вовсю идет переезд в помещение побольше, площадью в 90 квадратов.

— Чтобы минимизировать расходы, все стараюсь делать сама. Потратиться придется на краску, какие-то мелочи. Думаю, уложимся с ремонтом в 1000 рублей ($ 400). Нашу нынешнюю студию мы готовили практически так же: делали с моим молодым человеком ремонт, стеллажи он смастерил из досок, что хранились на родительском участке, вместе придумали и воплотили в жизнь панно из мха на всю стену. Мебель мне досталась «в наследство» от преподавателя.

Аренда нового помещения будет стоить уже 900 рублей ($ 360), но художница рассчитывает, что большее пространство позволит ей запустить новые направления. Их она сама сперва осваивает в академии, а потом реализует в своей студии. Например, в декабре студия предлагает прийти на занятия по изготовлению открыток, росписи новогодних шаров и созданию елочных украшений из эпоксидной смолы.



Фото из архива героини

— Мои художники растут в творческом плане, и я расту вместе с ними — и творчески, и как человек, и, надеюсь, финансово. В начале мне казалось важным, чтобы ученики делали так, как я скажу: яблоко должно быть желто-красным, и никак иначе. Но вскоре я поняла, что каждый художник творит свое произведение, а я лишь помощник. И мы вместе учимся.

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