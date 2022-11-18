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Компаниям предлагают замерить digital-зрелость — примите участие в большом исследовании AMDG и SATIO
18.11.2022 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Digital-агентство AMDG и Центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают представителей белорусских компаний пройти
Digital Maturity (цифровая зрелость) ― это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией. Впервые такое исследование проводилось компаниями Google и BCG в Европе и США.
Это исследование даст рынку Беларуси понимание, на каком уровне используются возможности и инструменты digital-маркетинга и насколько автоматизированы бизнес-процессы.
Digital Maturity (цифровая зрелость) оценивается по шести факторам:
На основании полученных результатов все компании будут оцениваться по пятиступенчатой шкале уровней:
1) отсутствующий,
2) начальный,
3) фрагментарный,
4) интегрированный,
5) максимальный.
Затем, по результатам исследования, авторы исследования в Беларуси предоставят каждой компании-участнице персональный отчет по точкам роста в Digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.
Google и BCG при продвижении оригинального Digital Maturity заявляли, что углубление digital-трансформации по таким точкам роста в среднем увеличивает прибыль от рекламных каналов на 20% и одновременно снижает расход на них на 20%. Кроме того, стоимость CPA уменьшается на 40%.
Первое исследование Digital Maturity в Беларуси проводилось с августа по октябрь 2021 года. В нем приняла участие 61 белорусская компания. Подробнее ознакомиться с результатами исследования 2021 года можно
Все компании, которые пройдут
Как пройти опрос Digital Maturity в Беларуси?
Для этого достаточно выделить 15–30 минут свободного времени.
AMDG и SATIO планируют опубликовать результаты исследования в начале 2023 года.
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Компаниям предлагают замерить digital-зрелость — примите участие в большом исследовании AMDG и SATIO
Digital-агентство AMDG и Центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают представителей белорусских компаний пройти опрос по определению цифровой зрелости бизнеса.
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