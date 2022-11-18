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Компаниям предлагают замерить digital-зрелость — примите участие в большом исследовании AMDG и SATIO

18.11.2022 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Компаниям предлагают замерить digital-зрелость — примите участие в большом исследовании AMDG и SATIO

Digital-агентство AMDG и Центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают представителей белорусских компаний пройти опрос по определению цифровой зрелости бизнеса.

Digital Maturity (цифровая зрелость) ― это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией. Впервые такое исследование проводилось компаниями Google и BCG в Европе и США.

Это исследование даст рынку Беларуси понимание, на каком уровне используются возможности и инструменты digital-маркетинга и насколько автоматизированы бизнес-процессы.

Digital Maturity (цифровая зрелость) оценивается по шести факторам:

  • Работа с целевой аудиторией.
  • Креативы.
  • Донесение рекламного сообщения.
  • Аналитика.
  • Автоматизация процессов.
  • Совершенство внутренней организации.

На основании полученных результатов все компании будут оцениваться по пятиступенчатой шкале уровней:

1) отсутствующий,

2) начальный,

3) фрагментарный,

4) интегрированный,

5) максимальный.

Затем, по результатам исследования, авторы исследования в Беларуси предоставят каждой компании-участнице персональный отчет по точкам роста в Digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.

Google и BCG при продвижении оригинального Digital Maturity заявляли, что углубление digital-трансформации по таким точкам роста в среднем увеличивает прибыль от рекламных каналов на 20% и  одновременно снижает расход на них на 20%. Кроме того, стоимость CPA уменьшается на 40%.

Первое исследование Digital Maturity в Беларуси проводилось с августа по октябрь 2021 года. В нем приняла участие 61 белорусская компания. Подробнее ознакомиться с результатами исследования 2021 года можно здесь.

Все компании, которые пройдут опрос, автоматически становятся участниками конкурса “БРЕНД ГОДА 2022” в номинации “Digital Maturity (Цифровая зрелость)”.

Как пройти опрос Digital Maturity в Беларуси?

Для этого достаточно выделить 15–30 минут свободного времени.

Компаниям предлагают замерить digital-зрелость — примите участие в большом исследовании AMDG и SATIO

AMDG и SATIO планируют опубликовать результаты исследования в начале 2023 года.

 
 
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Digital-агентство AMDG и Центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают представителей белорусских компаний пройти опрос по определению цифровой зрелости бизнеса.
 
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