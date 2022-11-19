Молодежь Союзного государства готовит новые проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодые парламентарии Беларуси готовят новые проекты для Союзного государства, передает «МИР 24».

Сегодня в Минске впервые встретились представители Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Накануне созыв обновили. В молодежном парламенте все, как и во «взрослом». Депутаты из сфер экономики, образования, социальной жизни. У каждого свои идеи. Следующие три года по 20 человек от России и Беларуси будут реализовывать свои задумки.

«Я за то, чтобы, у нас проходило больше интеграционных мероприятий, чтобы мы проводили больше патриотических совместных проектов», – рассказал член Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Максим Харитоник.

«Мы бы хотели видеть их в деле, в конкретном деле – это самое главное. В каком – пусть они определяют сами, потому что у каждого из них свои интересы, своя профессия, свои планы. Наша задача – им помочь и подсказать», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Своими задумками молодые парламентарии поделятся уже скоро. Первое заседание нового созыва пройдет на следующей неделе в Бресте. К белорусам присоединятся коллеги из России.