Республиканский форум впервые собрал тружениц села в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит Первый республиканский форум тружениц села. Для них Белорусский союз женщин подготовил двухдневную программу. Днем участницы побывали в Храме-памятнике Всех святых в Минске. Ну а вечером всех ждал Большой театр. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич познакомилась с участницами форма.

Рулеты, паштеты, сальтисон. Рецепт каждого Наталья Курныш знает наизусть. На Минском мясокомбинате она трудится уже 40 лет. Прошла все участки колбасного производства. Сейчас отвечает за ливерно-паштетный цех, который выпускает семь тонн продукции за день.

«Конечно мы стараемся с настроением и любовью, чтобы наша продукция была вкусная и качественная. Город любит, и Россия хорошие такие заявки дает. Нравится вкус наш», – рассказала мастер колбасно-полуфабрикатного производства Минского мясокомбината Наталья Курныш.

Перерабатывающая отрасль, как финальное звено того, что дает земля и деревня. Поэтому в рядах тружениц села и работники мясокомбинатов, и молочных заводов. Всего более тысячи женщин со всех регионов страны пригласили в Большой театр Беларуси.

«Теляток маленьких доглядаю. Сохранность 100%. Очень люблю свою работу, очень. Переживаю за теляток, как они там. Мужу звонила, чтобы напоили их хорошо», – призналась телятница агрохозяйства Гомельской области Антонина Киселева.

«Настроение очень хорошее, в оперном театре не была. Ну приятно будет посмотреть», – отметила оператор машинного доения агрохозяйства Витебской области Елена Волкова.

«Директор сказала, чтобы были красивыми. Платьица обязательно, прическу, ну, по возможности», – добавила оператор машинного доения агрохозяйства Витебской области Нина Яковлева.

Голос белорусок звучит все громче. Уже дважды прошел республиканский женский форум. Сейчас о себе заявили труженицы села . Но чтобы собрать всех, нужна объединяющая сила. Ею стал Белорусский союз женщин. Подготовка к форуму шла несколько месяцев.

«Самая главная цель любого форума – это общение, обмен мнением и понимание того, что нас, таких женщин, в стране много. Это всегда самое важное. Потому что чувствовать плечо друга – это очень важно. Нам очень хотелось, чтобы это получился праздник для тружениц села, для тех, кто работает на земле, это было очень важно. И я надеюсь, что у нас это получилось», – сказала председатель Белорусского Союза женщин Ольга Шпилевская.

Говорили на форуме про особо теплое отношение Александра Лукашенко к людям от земли. И это неспроста. Его мама всю жизнь проработала на селе. Да и сам президент знает, насколько это нелегкий труд .

«Конечно, мы должны сказать им слова благодарности и признательности. Выразить им низкий поклон и благодарность за их труд, тяжелейший труд. Пусть немножко отдохнут по окончании такого важного сельскохозяйственного года», – заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

20 ноября труженики села отметят свой профессиональный праздник. До Нового года и Рождества – то самое короткое время, свободное от сельхозработ. Дни, когда можно отвлечься, помечтать и даже поверить в сказку.

Хоть в театре дают сегодня «Щелкунчика», но вечер, как по мне, больше напоминает сказку про Золушку. Да, в полночь бал уже закончится, но приятные сюрпризы продолжатся. Завтра участниц форума ждет экскурсия по Минску и посещение самого масштабного музея столицы – Великой Отечественной войны.