Лукашенко: Каждый колосок в наше время – на вес золота

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко наградил лучших аграриев Беларуси. Ордена и медали от президента получили руководители сельхозпредприятий, комбайнеры и другие работники отрасли. Глава государства поздравил всех с достижениями и призвал не останавливаться, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Сергей Максимец привык к почестям. Он всю жатву был в лидерах среди комбайнеров. При этом скромно признается: не считал ни тысячи, ни тонны, просто делал работу. И секрет успеха раскрыл.

«В первую очередь любить технику. Если технику ты не любишь, не сделаешь таких высоких результатов», – уверен тракторист.

Техника экипажу досталась современная, отечественная. Василий Зур поехал в Минскую область научить управлять таким комбайном. И остался. В итоге в тандеме с Сергеем Максимцом убрали больше 6 тысяч тонн зерна. Это практически двойная выработка. Хлеборобам пришлось непросто: много колосьев полегло из-за погоды.

«Ежесменная наработка становилась меньше при полеглом хлебостое. Это влияло на скорость и потери», – сказал водитель-испытатель техники Василий Зур.

Эта уборочная кампания полна рекордов. Почти 11 миллионов тонн зерна – больше тонны на каждого белоруса. И планы по экспорту амбициозные: 8 миллиардов долларов.

«На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы по разным причинам», – подчеркнул Лукашенко.

Много достижений и местного масштаба. В лидерах жатвы Минская область. Небывалый урожай в северной, Витебской – миллион тонн. Но отдыхать не получится. Небольшая перезагрузка, и снова в поле.

«Даже сейчас, несмотря на то, что выпал снег, не отпускает чувство, что что-то не доделано. Активно пашем, зябь подымаем. Процесс не то что остановился, он переходит один в другой. Такой бесконечный аграрный год», – отметил губернатор Витебской области Александр Субботин.

Благодаря сплетению труда и современных технологий удалось многого достичь, подчеркнул президент. Сегодня Беларусь может предложить продукты и для гурманов, и для тех, кто на особых диетах. По силам и заграничный фастфуд заменить.

«Потребляйте свое. Не бросайтесь на заморское. Некоторые стали ахать и охать: «Макдональдс» уходит. Я думаю: слава тебе Господи, что уходит. Но только место в «Макдональдсе» должны занять белорусы. Никто иной. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошку и салат?», –сказал президент.

В битве за урожай, продбезопасность и импортозамещение не бывает лишнего звена. И за это благодарность от президента всем: учителям, машиностроителям, животноводам, местным чиновникам.

«С вами мы сделали многое. Ценой напряжения сил народа, в кооперации с нашими близкими и дружескими странами. Предстоит еще больше. Задача по выравниванию доходов на селе и в городе все еще актуальна. Эффективное производство – основа нашей деревни будущего. Мы делаем все, чтобы качество жизни на селе улучшалось», – отметил Лукашенко.

Но деньги нужно зарабатывать, подчеркнул президент. Привлекать инвестиции, развивать технологии, соблюдать дисциплину. И главное – продавать то, что произвели.

После награждения для аграриев устроили торжественный прием от имени президента.