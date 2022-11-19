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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа на Сахалине

19.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме на Сахалине, сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер передал слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Трагедия произошла в поселке Тымовское. В жилом пятиэтажном доме, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились этажи с пятого по первый. В результате происшествия погибли девять человек, из них четверо детей.



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В результате происшествия в поселке Тымовское погибли девять человек, из них четверо детей.
 
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