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Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа на Сахалине
19.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме на Сахалине, сообщает
Белорусский лидер передал слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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В результате происшествия в поселке Тымовское погибли девять человек, из них четверо детей.
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