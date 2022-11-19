Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа на Сахалине

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме на Сахалине, сообщает БЕЛТА .

Белорусский лидер передал слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.