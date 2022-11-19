Заброшенные здания в Беларуси продают за одну базовую величину

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая жизнь старых построек. Только в Минской области в этом году 88 пустующих зданий выставили на аукцион. Некоторые уходят с молотка за одну базовую величину. Кому нужен строительный неликвид и на каких условиях его покупают – в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

В селе Коммуна – 600 жителей. И был всего один магазин. Местный предприниматель Наталья Почетовская открыла второй. Тут и канцелярия, и косметика, и хлеб с молоком в одной торговой точке.



«Есть выбор, есть товар, который можно купить здесь. Есть даже товар подешевле, поэтому люди идут, люди рады этому магазину», – рассказала продавец Инна Малевич.



«Он по пути, я еду на работу. Сейчас бутылку минеральной воды куплю и поеду дальше», – поделился покупатель Михаил Дудик.

Раньше это был сельский клуб, затем детский сад. После лет шесть строение пустовало. Наталья Почетовская приобрела его на аукционе за одну базовую величину – 32 белорусских или 800 российских рублей. Говорит, пришлось и руки приложить, и потратиться.



«Здание – деревянное, обложенное кирпичом. Пришлось поменять абсолютно все. И стены переделать, и пол поменять, и потолки подшить, и проводку поменять», – рассказала Наталья Почетовская.

Государство продает бывшие сельские клубы, библиотеки, ФАПы, детские сады и бани почти за бесценок. Но с условием: строения необходимо двести до ума и использовать для бизнеса или в качестве жилья. Это касается только строений, приобретенных за одну базовую величину. Требования к таким покупателям строгие.



«Законодательством установлена и ответственность за невыполнение условий. В первую очередь объект возвращается государству. И покупатель выплачивает штраф. Он достаточно серьезный – это разница между ценой приобретения и ценой продажи», – рассказала первый заместитель председателя Госкомимущества Минского облисполкома Галина Ткаченко.

Александр Скиба из Любани Минской области на этом аукционе – единственный участник. Он не стал дожидаться, пока гараж, к которому давно присматривался, подешевеет до одной базовой. Скидка в 80% его вполне устроила. Лот ушел с молотка за три тысячи белорусских рублей или 75 тысяч российских.



«Я приобрел гараж для личных целей в черте города. Считаю, что для меня это приемлемо по такой цене. И удобно автомобиль поставить недалеко от дома», – рассказал участник аукциона недвижимости Александр Скиба.

Аукционы по продаже недвижимости в столичном регионе проходят почти каждую неделю. Чаще всего онлайн. Специалисты вспоминают интересные торги, когда на здание в одну базовую величину претендовали восемь человек. В итоге цена продажи увеличилась в 600 раз.

Каждый регион Беларуси составляет свои списки объектов недвижимости за одну базовую величину. Ознакомиться с лотами можно на сайте облисполкомов.