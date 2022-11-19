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Заброшенные здания в Беларуси продают за одну базовую величину
19.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая жизнь старых построек. Только в Минской области в этом году 88 пустующих зданий выставили на аукцион. Некоторые уходят с молотка за одну базовую величину. Кому нужен строительный неликвид и на каких условиях его покупают – в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.
В селе Коммуна – 600 жителей. И был всего один магазин. Местный предприниматель Наталья Почетовская открыла второй. Тут и канцелярия, и косметика, и хлеб с молоком в одной торговой точке.
Раньше это был сельский клуб, затем детский сад. После лет шесть строение пустовало. Наталья Почетовская приобрела его на аукционе за одну базовую величину – 32 белорусских или 800 российских рублей. Говорит, пришлось и руки приложить, и потратиться.
Государство продает бывшие сельские клубы, библиотеки, ФАПы, детские сады и бани почти за бесценок. Но с условием: строения необходимо двести до ума и использовать для бизнеса или в качестве жилья. Это касается только строений, приобретенных за одну базовую величину. Требования к таким покупателям строгие.
Александр Скиба из Любани Минской области на этом аукционе – единственный участник. Он не стал дожидаться, пока гараж, к которому давно присматривался, подешевеет до одной базовой. Скидка в 80% его вполне устроила. Лот ушел с молотка за три тысячи белорусских рублей или 75 тысяч российских.
Аукционы по продаже недвижимости в столичном регионе проходят почти каждую неделю. Чаще всего онлайн. Специалисты вспоминают интересные торги, когда на здание в одну базовую величину претендовали восемь человек. В итоге цена продажи увеличилась в 600 раз.
Каждый регион Беларуси составляет свои списки объектов недвижимости за одну базовую величину. Ознакомиться с лотами можно на сайте облисполкомов.
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Это 32 белорусских или 800 российских рублей. Купленные строения необходимо двести до ума и использовать для бизнеса или в качестве жилья.
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