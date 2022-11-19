В шиномонтажных мастерских Беларуси взялись за зимние заказы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси снег пока только чуть припорошил дороги, но водители отправились менять резину. В шиномонтажных мастерских только рады, перед Новым годом это главный заработок, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Гонки с погодой не для Дмитрия. Уже который год водитель заранее «переобувает» машину на шиномонтаже. На лето и зиму у него отдельные комплекты резины. Всесезонной не доверяет, для белорусского климата это риск.

«Я смотрю, температура уже пять градусов, чуть ниже. Всегда где-то так и меняю. У нас зимой бывает минус 20, а то и холодней. Поэтому лучше использовать зимнюю резину. Летом летнюю, потому что температура тоже выше 20-ти», – сказал Дмитрий.

Чем холоднее на улице, тем жарче в автосервисах. Сезон у шиномонтажников начинается в октябре. К началу зимы аншлаг. Оставить на лето зимние шины – это как ходить на коньках по траве. Не подготовиться к холодам значит пренебречь безопасностью.

«У летних шин другой состав. Там меньше каучука, поэтому они становятся будто пластиковыми. Каждый год бывает «день жестянщика». Когда люди еще не «переобулись», а заморозки уже наступили, начинается очень много аварий», – сказал мастер шиномонтажа Сергей Дашкевич.

Попасть в ДТП можно, если шины уже изношены – стерся протектор. «Лысая» резина приводит к заносам и увеличивает тормозной путь.

«Четыре миллиметра – зимний индикатор износа. Зимнюю резину уже после четырех миллиметров пора менять», – говорит мастер автосервиса.

У автосервисов все больше очереди. Водителей подгоняет не только погода. К зиме они по закону обязаны сменить резину. Иначе штраф – 16 белорусских, или 400 российских рублей.

«С 1 декабря по 1 марта предусмотрено обязательное использование зимних шин на легковых и грузопассажирских автомобилях, а также автобусах массой до пяти тонн. При этом зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства», –пояснила старший специалист отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Сподабаева.