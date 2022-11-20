Хоккейная команда Лукашенко сыграла вничью со сборной Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси провела очередной матч любительского турнира, сыграв вничью со сборной Минской области, передает телеканал «МИР 24».

Счет открыли хозяева, шайбу забросил экс-игрок сборной Беларуси и НХЛ Андрей Костицын. Соперники сравняли счет ближе к концу второго периода. Третий оказался безголевым, но богатым на эмоции. Матч прошел на столичной «Олимпик Арене» при полных трибунах.

«Отличная атмосфера. Совсем недавно закончил с хоккеем профессиональным. И рад очень ощутить такую атмосферу, где поддерживают, болеют», – сказал нападающий команды президента Максим Парфеевец.

«Большой праздник. Особенно для хоккеистов, конечно, приятно, когда трибуны полные, играет музыка. И зрители относятся с таким уважением и вниманием», – отметил нападающий команды Минской области Максим Слыш.

Следующим соперником команды президента станет сборная Гомельской области. Матч пройдет в Минске 3 декабря.