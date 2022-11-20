Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 14 по 20 ноября 2022 года

Источник материала: ProBusiness





«Нарисованный» бизнес, советы по результативности и психологические проблемы предпринимателей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Свежая информация о том , что происходит на рынке посуточной аренды и какие проблемы сейчас есть.

Полезная аналитика для фармрынка: как и где белорусы ищут лекарства .

А здесь исследование о том, как в России живет мебельная отрасль после ухода IKEA.

Полезное для бизнеса

Советы , как сохранять результативность бизнеса, если надрываться никто не хочет.

Основатель бренда женской одежды ESPIREO Наталия Тарасевич обратились к экспертам «Рабочей группы» , чтобы понять, как масштабировать бизнес и решить проблему производства на аутсорсе, которое не позволяет компании расти быстро.

Психолог объяснил , почему одни бизнесы растут в 5−10 раз за год, а некоторые так и остаются ИП навсегда.

Истории бизнеса

Ваге Симонян «кухню» ресторанного бизнеса знает хорошо: все-таки 18 лет проработал поваром в заведении родителей. А потом решил открыть в Лиде, где прожил почти всю жизнь, небольшую кофейню. Причем круглосуточную, что даже для столицы редкость. Сам по себе этот бизнес достаточно простой, говорит предприниматель. Разница лишь в том, что районный центр — это вам не большой город, где в холодное время в кофейнях не протолкнуться. Здесь, наоборот, осень и зима — не сезон. Как развивать кофейный бизнес вдали от мегаполисов, читайте в нашей статье .

Мы уже рассказывали о соучредителе сети фитнес-клубов Lifestyle Марии Бахваловой. Однако это не единственный ее бизнес. Еще до открытия собственных залов она начала обучать тренеров «умному фитнесу». Основательница учебного центра «Фитнес-образование» поделилась с «Про бизнес» мыслями о ситуации на рынке, рассказала, почему хороших тренеров мало , и раскрыла основные нюансы непростого образовательного бизнеса.

Андрей Зубкевич почти 20 лет работает в сфере управления, занимался продажами, инвестпроектами, разработкой стратегии, получил несколько образований. Два года назад он стал заместителем руководителя группы компаний «Терра Ностра» и видит большие перспективы как в развитии белорусского сельского хозяйства, так и в выводе его продукции на маркетплейсы. Подробности тут .

Можно ли совместить искусство и бизнес, да еще и в региональном центре, вдали от столицы? Насте Чадий, студентке 4 курса Академии искусств, всего 24 года, а ее проекту, Арт-студии «квАдРаТ» в Мозыре, на днях исполнилось 5 лет. Молодая преподаватель и художница своими результатами доказала, что пространство для реализации творческих идей может быть востребованным даже в небольшом городе, что художником способен стать каждый, а бизнес в виде арт-студии может быть стабильным. Читайте еще одну вдохновляющую историю бизнеса.

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