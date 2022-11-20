Участницы Форума тружениц села обменялись опытом и посетили музей в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялся первый Республиканский форум тружениц села . Свыше 300 участниц со всех регионов страны посетили знаковые места столицы и узнали больше о подвигах своих советских коллег в трудное послевоенное время. Чем сейчас живет белорусская деревня – рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Счастье в тишине. Ольга Копелева родилась в Минске, но решила уехать из большого города. Говорит, так и душа спокойна, и родные всегда рядом. Живет в деревне, работает бухгалтером и ведет свое хозяйство. И так уже много лет.

«Город – это город. В деревне спокойнее, в деревне все размеренно, город – это суета. Каждому свое. Кто-то привыкает к тишине, кому-то больше нравится городская жизнь», – говорит жительница поселка Хотимск Могилевской области Ольга Копелева.

Многие видят столицу впервые. Из-за деревенских забот выбраться некогда. В поездке времени зря не теряют – изучают историю. В музее Великой Отечественной войны узнают о послевоенных подвигах сельских женщин.

«Основной труд ложился на их плечи и во время, и после войны. Восстановление села, работа в поле. Тяжело было, очень тяжело. В наше время женщины тоже не остаются в стороне. Они работают и в три смены, и по 12 часов. Им надо отдать низкий поклон», – говорит жительница Воложина Минской области Татьяна Бараховская.

Животноводы, зоотехники, лаборанты, руководители молочно-товарных комплексов. Белорусский союз женщин объединил больше 300 сельчанок, чтобы они завели новые знакомства, обменялись опытом и отдохнули от трудовых будней.

«У нас, женщин, большая созидательная сила. Но, чтобы эта сила выстреливала в нужные точки, нам нужно быть вместе, нам нужно общаться, обмениваться опытом. Этот форум – в том числе и возможность сказать спасибо нашим труженицам, и объединиться, чтобы дальше творить добрые дела», – отметила представитель молодежного крыла Белорусского союза женщин Ксения Ситник.

Форум проходит впервые и обещает стать традицией. Он неспроста проходит именно сейчас. 20 ноября сельхозработники отметят профессиональный праздник. В производстве сельхозпродукции в Беларуси сегодня заняты около 300 тысяч человек.