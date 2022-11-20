|
Участницы Форума тружениц села обменялись опытом и посетили музей в Минске
20.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске состоялся первый
Счастье в тишине. Ольга Копелева родилась в Минске, но решила уехать из большого города. Говорит, так и душа спокойна, и родные всегда рядом. Живет в деревне, работает бухгалтером и ведет свое хозяйство. И так уже много лет.
«Город – это город. В деревне спокойнее, в деревне все размеренно, город – это суета. Каждому свое. Кто-то привыкает к тишине, кому-то больше нравится городская жизнь», – говорит жительница поселка Хотимск Могилевской области Ольга Копелева.
Многие видят столицу впервые. Из-за деревенских забот выбраться некогда. В поездке времени зря не теряют – изучают историю. В музее Великой Отечественной войны узнают о послевоенных подвигах сельских женщин.
Животноводы, зоотехники, лаборанты, руководители молочно-товарных комплексов. Белорусский союз женщин объединил больше 300 сельчанок, чтобы они завели новые знакомства, обменялись опытом и отдохнули от трудовых будней.
«У нас, женщин, большая созидательная сила. Но, чтобы эта сила выстреливала в нужные точки, нам нужно быть вместе, нам нужно общаться, обмениваться опытом. Этот форум – в том числе и возможность сказать спасибо нашим труженицам, и объединиться, чтобы дальше творить добрые дела», – отметила представитель молодежного крыла Белорусского союза женщин Ксения Ситник.
Форум проходит впервые и обещает стать традицией. Он неспроста проходит именно сейчас. 20 ноября сельхозработники отметят профессиональный праздник. В производстве сельхозпродукции в Беларуси сегодня заняты около 300 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский союз женщин объединил больше 300 сельчанок, чтобы они завели новые знакомства и отдохнули от трудовых будней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)