|
Как проходит голосование на выборах президента Казахстана в странах СНГ?
20.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О том, как проходит голосование на выборах президента Казахстана в консульстве в Санкт-Петербурге и в других странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».
Бишкек
С 7:00 и 20:00 будет работать сегодня избирательный участок в здании посольства Казахстана в Бишкеке. Дипломатические работники обзвонили граждан, состоящих на консульском учете, и составили список из 160 человек имеющих возможность прийти и проголосовать.
На участке вывесили информацию о выборах и данные о шести кандидатах. За ходом голосования наблюдают представители парламентских ассамблей ОДКБ и СНГ, а также исполнительного комитета Содружества. К середине дня участие в голосовании приняли больше половины зарегистрированных избираталей.
«В Кыргызстане я живу уже 50 лет. Всегда голосую здесь. Я же гражданка своей страны. Нужно думать от народе и о будущем», – поделилась избирательница.
С семи утра сюда, на участок по адресу Рылеева 10, в генконсульство Казахстана идут граждане республики. Очередей нет, избирательная комиссия работает в штатном режиме, нарушений на эту минуту не зафиксировано.
Петербург
Душанбе
«Для нас это знаменательный день. Мы выбираем президента нашей страны, который достойный, будет справедливым к народу, будет делать все возможное во благо казахского народа. Мы тоже будем поддерживать», – поделилась гражданка Казахстана Гульмира Шералиева.
Беларусь
В Беларуси проголосовать можно на двух участках: в здании посольства в Минске и в Бресте при консульстве Республики Казахстан. Работают они с семи утра и до восьми вечера по местному времени. В списках избирателей почти 300 человек. Приходят и те, кто не стоит на консульском учете. В Беларуси живут около двух тысяч казахстанцев. Многие готовились к выборам заранее – звонили в посольство, чтобы узнать, как принять участие. Условие простое – нужен только паспорт.
Азербайджан
Избирательный участок открылся в посольстве Казахстана в Азербайджане. Наплыв голосующих зафиксировали к обеду. Всего на этом участке зарегистрировано около 200 граждан, имеющих право голоса. Люди, которые по состоянию здоровья не смогут прийти, заранее сообщили об этом в посольство. Члены избирательной комиссии придут к ним с переносными урнами.
«Каждый человек должен выполнить свой гражданский долг для того, чтобы определить свое будущее. Я считаю, что у Казахстана очень хорошее будущее», – сказал гражданин Казахстана Алибек Ергалиев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для голосования при себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности. Режим работы всех избирательных участков – с 7:00 до 20:00 по московскому времени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)