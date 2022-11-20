Как проходит голосование на выборах президента Казахстана в странах СНГ?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О том, как проходит голосование на выборах президента Казахстана в консульстве в Санкт-Петербурге и в других странах Содружества – в материале корреспондентов телеканала «МИР 24».

Бишкек

С 7:00 и 20:00 будет работать сегодня избирательный участок в здании посольства Казахстана в Бишкеке. Дипломатические работники обзвонили граждан, состоящих на консульском учете, и составили список из 160 человек имеющих возможность прийти и проголосовать.

На участке вывесили информацию о выборах и данные о шести кандидатах. За ходом голосования наблюдают представители парламентских ассамблей ОДКБ и СНГ, а также исполнительного комитета Содружества. К середине дня участие в голосовании приняли больше половины зарегистрированных избираталей.

«В Кыргызстане я живу уже 50 лет. Всегда голосую здесь. Я же гражданка своей страны. Нужно думать от народе и о будущем», – поделилась избирательница.

С семи утра сюда, на участок по адресу Рылеева 10, в генконсульство Казахстана идут граждане республики. Очередей нет, избирательная комиссия работает в штатном режиме, нарушений на эту минуту не зафиксировано.

«Народу много, явка высокая. Надеюсь, что до конца дня все свой долг отдадут, кто хотел», – рассказал международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Александр Потякин.

Петербург



Принять участие в голосовании в генконсульстве Казахстана в Петербурге могут граждане республики, достигшие 18 лет. При себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности. Режим работы избирательного участка – с 7:00 до 20:00 по московскому времени.

Душанбе



Выборы президента Казахстана проходят в Душанбе. Избирательный участок открыт в здании посольства этой страны. По данным сотрудников дипломатического корпуса, в консульском учете состоят около ста граждан республики, которые ныне проживают в Таджикистане. В основном это студенты, работники совместных компаний и туристы. Голосование в Душанбе стартовало в 7:00 и продлится до 8:00 по местному времени.

«Сегодня все казахстанцы, которые находятся здесь по разным причинам, а также те, кто работает здесь, имеют возможность голосовать. Избирательный участок организован, избирательный процесс идет. Явка у нас очень высокая – около 20-25%уже на данный момент составляет», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов.

«Для нас это знаменательный день. Мы выбираем президента нашей страны, который достойный, будет справедливым к народу, будет делать все возможное во благо казахского народа. Мы тоже будем поддерживать», – поделилась гражданка Казахстана Гульмира Шералиева.

Беларусь

В Беларуси проголосовать можно на двух участках: в здании посольства в Минске и в Бресте при консульстве Республики Казахстан. Работают они с семи утра и до восьми вечера по местному времени. В списках избирателей почти 300 человек. Приходят и те, кто не стоит на консульском учете. В Беларуси живут около двух тысяч казахстанцев. Многие готовились к выборам заранее – звонили в посольство, чтобы узнать, как принять участие. Условие простое – нужен только паспорт.

«Сегодня граждане Казахстана реализовывают свой конституционный долг, конституционное право выбрать путь развития своего государства. Эти выборы они особенные, потому что мы избираем президента на семь лет только на один срок. Повторно президент избираться не сможет», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев.

Азербайджан

Избирательный участок открылся в посольстве Казахстана в Азербайджане. Наплыв голосующих зафиксировали к обеду. Всего на этом участке зарегистрировано около 200 граждан, имеющих право голоса. Люди, которые по состоянию здоровья не смогут прийти, заранее сообщили об этом в посольство. Члены избирательной комиссии придут к ним с переносными урнами.

«Каждый человек должен выполнить свой гражданский долг для того, чтобы определить свое будущее. Я считаю, что у Казахстана очень хорошее будущее», – сказал гражданин Казахстана Алибек Ергалиев.