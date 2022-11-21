Залечит любой перелом. Как работает гель, который восстанавливает кости?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кандидат химических наук, доцент, заведующая лабораторией фотохимии и электрохимии Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Валентина Крутько больше 20 лет занимается разработкой биоматериалов на основе синтетического гидроксиапатита. В этом выпуске программы «[Не]Фантастика» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков узнал, как белорусские ученые создали гель, восстанавливающий кости, и в чем преимущество синтетических материалов.

«Прорыв белорусских ученых был именно в том, что мы использовали гидрогель без различных добавок. Это тот гель, в котором именно гидроксиапатит находится в наиболее активном химическом и биологическом состоянии. Когда мы его идентифицируем, термообрабатываем, получаем однофазный продукт – именно гидроксиапатит», – объясняет Валентина Крутько.

Его можно использовать в ортопедии и стоматологии. При введении геля гидроксиапатита быстрее заживают костные дефекты, даже переломы, которые в иных обстоятельствах не срастались.