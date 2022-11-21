|
Залечит любой перелом. Как работает гель, который восстанавливает кости?
21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кандидат химических наук, доцент, заведующая лабораторией фотохимии и электрохимии Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Валентина Крутько больше 20 лет занимается разработкой биоматериалов на основе синтетического гидроксиапатита. В этом выпуске программы
Его можно использовать в ортопедии и стоматологии. При введении геля гидроксиапатита быстрее заживают костные дефекты, даже переломы, которые в иных обстоятельствах не срастались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из какого материала состоит чудо-гель и в каких лекарственных формах его используют, узнаем в программе «[Не]Фантастика».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)