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Лукашенко обсудил с главой Удмуртии совместные проекты по импортозамещению
21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместные проекты по импортозамещению обсудил в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко с главой Удмуртии
Как в экономической, так и в гуманитарной сфере у Беларуси и Удмуртии большой потенциал для совместной работы. При этом взаимный товарооборот снизился за последние годы. За девять месяцев 2022-го – на 6%. Сократились поставки из Беларуси древесных плит. Продажа сыров и творога приостановлена. Падение показателей началось четыре года назад, а до этого наторговали на рекордные 250 миллионов долларов. Лукашенко предлагает наращивать темпы до прежних показателей и выше.
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Как в экономической, так и в гуманитарной сфере у Беларуси и Удмуртии большой потенциал для совместной работы. При этом взаимный товарооборот снизился за...
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