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Лукашенко обсудил с главой Удмуртии совместные проекты по импортозамещению

21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместные проекты по импортозамещению обсудил в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает «МИР 24».

«Беларусь, казалось бы, по территории и населению небольшое государство. Но то, чем мы обладаем, нам столько не надо. Мы практически половину того, что производим, экспортируем. А сегодня и новейшие технологии: биотехнологическая компания, атомная энергетика, космос, в АПК многое делаем, Парк высоких технологий. Вот пять таких мощных направлений, они поднимают нацию на совершенно иной уровень развития. Время от нас требует увеличения скорости. Даже сегодня не деньги главное. Времени у нас совершенно мало», – отметил белорусский лидер.

Как в экономической, так и в гуманитарной сфере у Беларуси и Удмуртии большой потенциал для совместной работы. При этом взаимный товарооборот снизился за последние годы. За девять месяцев 2022-го – на 6%. Сократились поставки из Беларуси древесных плит. Продажа сыров и творога приостановлена. Падение показателей началось четыре года назад, а до этого наторговали на рекордные 250 миллионов долларов. Лукашенко предлагает наращивать темпы до прежних показателей и выше.



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Теги: Минск
 
 
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