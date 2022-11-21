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Белорусские хирурги с помощью 3D-технологии спасли ребенка с патологией сердца
21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские медики провели уникальную операцию – спасли двухлетнего пациента с редкой патологией сердца. Раньше ее устраняли на открытой операции, которая приводила к шрамам и долгой реабилитации. Теперь на помощь медикам пришли 3D-технологии. Как себя чувствует юный пациент, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Сегодня Андрей с энтузиазмом учится читать, играет, бегает и уже мечтает о лете. Хочет наверстать упущенные за два года детские активности. Раньше мешал удушающий кашель, одышка и частые простуды. Причину нашли в патологии сердца. У малыша оказался врожденный порок – двойная дуга аорты.
«Были в шоке. Сразу, конечно, в интернете почитали. Испугало то, что в принципе о данной патологии мало чего написано в интернете, буквально несколько случаев практики расписаны. Это нас, конечно, пугало», – рассказывает мама Андрея Алеся Марковская.
Патология редкая. Таких пациентов – лишь один процент от всех с сердечно-сосудистыми пороками. Раньше хирурги делали открытую операцию. Но после оставался большой шрам. Долгое восстановление приводило к сколиозу.
Родители доверились врачам. Операцию сделали через пару незаметных проколов. Помогли 3D-технологии.
Цифровой макет сердца стал для медиков картой. Маршрут с точностью до миллиметра проложили заранее. Так получилось не сбиться с пути и не повредить соседние органы.
Операция заняла не больше часа. А уже на пятый день Андрея выписали домой. О редкой патологии теперь напоминает лишь пара маленьких шрамов. А у врачей появилась мотивация на внедрение новых методик лечения.
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Цифровой макет сердца стал для медиков картой. Маршрут с точностью до миллиметра проложили заранее.
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