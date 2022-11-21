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МАРТ и Минстройархитектуры объяснили бизнесу, как продавать стройматериалы после принятия 713-го постановления
21.11.2022 18:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
МАРТ и Минстройархитектуры
Согласно
А вот если бизнес продает потребительские товары (то есть в том числе и стройматериалы) физлицам для личного, домашнего, семейного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью, на них распространяются требования постановления № 713.
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МАРТ и Минстройархитектуры объяснили бизнесу, как продавать стройматериалы после принятия 713-го постановления
МАРТ и Минстройархитектуры подготовили совместное разъяснение о применении норм постановлений № 713, № 447 и № 69 в отношении торговли стройматериалами. Все...
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