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МАРТ и Минстройархитектуры объяснили бизнесу, как продавать стройматериалы после принятия 713-го постановления

21.11.2022 18:21 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МАРТ и Минстройархитектуры объяснили бизнесу, как продавать стройматериалы после принятия 713-го постановления
Фото: phonoteka.org

МАРТ и Минстройархитектуры подготовили совместное разъяснение о применении норм постановлений № 713, № 447 и № 69 в отношении торговли стройматериалами. Все зависит от того, кому реализуется товар.

Согласно тексту разъяснений, ограничения, установленные постановлением № 713, не распространяются на потребительские товары, которые производители, импортеры и магазины продают юрлицам и ИП для использования при производстве строительных работ (в том числе текущем ремонте и благоустройстве) и (или) материалов для строительства. Цены на эти товары, включенные в перечень, утвержденный постановлением № 447, регулируются в соответствии с нормами постановления № 69.

А вот если бизнес продает потребительские товары (то есть в том числе и стройматериалы) физлицам для личного, домашнего, семейного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью, на них распространяются требования постановления № 713.

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МАРТ и Минстройархитектуры подготовили совместное разъяснение о применении норм постановлений № 713, № 447 и № 69 в отношении торговли стройматериалами. Все...
 
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