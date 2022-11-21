Срастаются даже несрастающиеся переломы: кандидат наук рассказала, как работает чудо-гель для костей

Гель гидроксиапатита можно использовать в ортопедии и стоматологии, он поможет пациентам, у которых присутствуют дефекты костей различной сложности и формы. Ранее в ходе доклинических и клинических испытаний было установлено, что при введении геля гидроксиапатита костный дефект заживает в разы быстрее. Срастались даже несрастающиеся переломы.

Кость состоит из органической части – коллагена и неорганической – гидроксиапатита. Чтобы получить строительный материал, необходимо избавиться от органики. Для поврежденной кости гидроксиапатит – дополнительная подпитка и кость начинает быстрее срастаться. В виде порошка препарат наносит хирург во время операции. В лабораторных условиях научились наносить напыление непосредственно на имплантат. Такой метод в освоении гидроксиапатита – уже технология будущего, резюмировала Валентина Крутько.