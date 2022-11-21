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Срастаются даже несрастающиеся переломы: кандидат наук рассказала, как работает чудо-гель для костей

21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые создали гель, восстанавливающий кости. Его можно использовать в ортопедии и стоматологии, когда имеются дефекты различной сложности.

Кандидат химических наук, доцент, заведующая лабораторией фотохимии и электрохимии Института общей и неорганической химии НАН Беларуси, автор более 200 публикаций и семи патентов Республики Беларусь Валентина Крутько создала инструкцию по применению гибридного композита. Более 20 лет она занимается разработкой биоматериалов на основе синтетического гидроксиапатита.

«Это работает так, что когда вносится именно гель синтетического гидроксиапатита в костную рану, то он очень легко высвобождает ионы кальция, которые используются организмом как строительный материал. И на месте введенного геля уже образуется новая костная ткань. Задача нашей лаборатории была получить этот гель гидроксиапатита синтетическим путем, когда мы используем раствор солей кальция, фосфата. Они взаимодействуют, и мы получаем такую коллоидную структуру, которая очень подвижна и химически активна», – объясняет Валентина Крутько.

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По ее словам, прорыв белорусских ученых заключается в том, что они использовали гидрогель без различных добавок. Это гель, в котором гидроксиапатит находится в наиболее активном химическом и биологическом состоянии без каких-либо добавок.

Гель гидроксиапатита можно использовать в ортопедии и стоматологии, он поможет пациентам, у которых присутствуют дефекты костей различной сложности и формы. Ранее в ходе доклинических и клинических испытаний было установлено, что при введении геля гидроксиапатита костный дефект заживает в разы быстрее. Срастались даже несрастающиеся переломы.

Кость состоит из органической части – коллагена и неорганической – гидроксиапатита. Чтобы получить строительный материал, необходимо избавиться от органики. Для поврежденной кости гидроксиапатит – дополнительная подпитка и кость начинает быстрее срастаться. В виде порошка препарат наносит хирург во время операции. В лабораторных условиях научились наносить напыление непосредственно на имплантат. Такой метод в освоении гидроксиапатита – уже технология будущего, резюмировала Валентина Крутько.

Более подробно о работе белорусских ученых в области костной пластики смотрите в программе «[Не]Фантастика» на телеканале «МИР».



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Гель гидроксиапатита можно использовать в ортопедии, стоматологии, когда имеются дефекты различной сложности.
 
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