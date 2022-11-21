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Срастаются даже несрастающиеся переломы: кандидат наук рассказала, как работает чудо-гель для костей
21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые создали гель, восстанавливающий кости. Его можно использовать в ортопедии и стоматологии, когда имеются дефекты различной сложности.
Кандидат химических наук, доцент, заведующая лабораторией фотохимии и электрохимии Института общей и неорганической химии НАН Беларуси, автор более 200 публикаций и семи патентов Республики Беларусь Валентина Крутько создала инструкцию по применению гибридного композита. Более 20 лет она занимается разработкой биоматериалов на основе синтетического гидроксиапатита.
Гель гидроксиапатита можно использовать в ортопедии и стоматологии, он поможет пациентам, у которых присутствуют дефекты костей различной сложности и формы. Ранее в ходе доклинических и клинических испытаний было установлено, что при введении геля гидроксиапатита костный дефект заживает в разы быстрее. Срастались даже несрастающиеся переломы.
Кость состоит из органической части – коллагена и неорганической – гидроксиапатита. Чтобы получить строительный материал, необходимо избавиться от органики. Для поврежденной кости гидроксиапатит – дополнительная подпитка и кость начинает быстрее срастаться. В виде порошка препарат наносит хирург во время операции. В лабораторных условиях научились наносить напыление непосредственно на имплантат. Такой метод в освоении гидроксиапатита – уже технология будущего, резюмировала Валентина Крутько.
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Срастаются даже несрастающиеся переломы: кандидат наук рассказала, как работает чудо-гель для костей
Гель гидроксиапатита можно использовать в ортопедии, стоматологии, когда имеются дефекты различной сложности.
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