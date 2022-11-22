Забытые технологии строительства экожилья возрождают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Забытым временем технологиям строительства в Беларуси дали вторую жизнь – их возродили и обновили. Теперь экологичные дома строят по всей стране. В чем их уникальность, разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Тростник для экологичных домов собирают на озере, на заготовку выходят зимой. Работают руками или специальным комбайном. А после отсортированный материал запускают в производство.

«Это производство плиты. Ее спрессовывают, крючки провязывают и выходит готовый продукт. Мы эту плиту потом обрезаем», – объясняет мастер цеха по производству продукции из тростника Татьяна Вышиванюк.

Из таких домов возвели целый поселок, в нем 25 домов. Семья Татьяны Вышиванюк переехала сюда одной из первых.

- А почему переехали?

- Врачи рекомендовали поменять климат, у сына были проблемы с легкими, а тут такой шанс.

- И как сын?

- Вы знаете, его сняли с учета, слава богу, здоров.

Пришлось влиться в стройку – это было обязательным условием получения дома в экопроекте. Так бухгалтер стала мастером цеха по производству продукции из тростника.

«Крыша из тростника – супер! Кто-то говорит три в одном, а я говорю пять в одном. Потому что это и шумоизоляция, и теплоизоляция, и энергосбережение, и красота, и долговечность. Металл лет 50 выдержит, а крыша из тростника и 100 лет простоит», – продолжает Татьяна Вышиванюк.

Принцип строительства экодомов не менялся годами. На исторических снимках –трактор с мешалкой, внутри – глина. В нее добавляли солому или щепу и заливали в деревянный каркас.

«Мы делали вырезку, проверяли через 20 лет, в каком состоянии стена. Вскрыли – все желтенькое, что каркас, что солома. Глина как антисептик, в ней ничего не гниет. 30 сантиметров крыша – даже когда идут сильные дожди, три сантиметра сверху промокает и все», – рассказал житель поселка Валентин Хорошко.