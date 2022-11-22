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Забытые технологии строительства экожилья возрождают в Беларуси

22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Забытым временем технологиям строительства в Беларуси дали вторую жизнь – их возродили и обновили. Теперь экологичные дома строят по всей стране. В чем их уникальность, разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Тростник для экологичных домов собирают на озере, на заготовку выходят зимой. Работают руками или специальным комбайном. А после отсортированный материал запускают в производство.

«Это производство плиты. Ее спрессовывают, крючки провязывают и выходит готовый продукт. Мы эту плиту потом обрезаем», – объясняет мастер цеха по производству продукции из тростника Татьяна Вышиванюк.

Из таких домов возвели целый поселок, в нем 25 домов. Семья Татьяны Вышиванюк переехала сюда одной из первых.

- А почему переехали?

- Врачи рекомендовали поменять климат, у сына были проблемы с легкими, а тут такой шанс.

- И как сын?

- Вы знаете, его сняли с учета, слава богу, здоров.

Пришлось влиться в стройку – это было обязательным условием получения дома в экопроекте. Так бухгалтер стала мастером цеха по производству продукции из тростника.

«Крыша из тростника – супер! Кто-то говорит три в одном, а я говорю пять в одном. Потому что это и шумоизоляция, и теплоизоляция, и энергосбережение, и красота, и долговечность. Металл лет 50 выдержит, а крыша из тростника и 100 лет простоит», – продолжает Татьяна Вышиванюк.

Принцип строительства экодомов не менялся годами. На исторических снимках –трактор с мешалкой, внутри – глина. В нее добавляли солому или щепу и заливали в деревянный каркас.

«Мы делали вырезку, проверяли через 20 лет, в каком состоянии стена. Вскрыли – все желтенькое, что каркас, что солома. Глина как антисептик, в ней ничего не гниет. 30 сантиметров крыша – даже когда идут сильные дожди, три сантиметра сверху промокает и все», – рассказал житель поселка Валентин Хорошко.

Материалы для строительства местные, из этого же региона. Теперь добавили современные природные технологии – дом сам себя обеспечивает энергией.

«Вот вакуумные трубки – водяной коллектор, он как термос, там вода циркулирует. Когда солнце – есть и отопление, и вода горячая. Когда зимой солнца нет, котел включается. Тут всегда запас горячей воды, представляете, 800 литров», – показывает Валентин Хорошко.

Газ, котел и датчики помогают поддерживать температуру внутри домов. Да и отопление выходит дешевле. Энергосберегающий проект оправдался, теперь такие дома строят по всей стране.

Зимой в таком доме оплата за все коммунальные услуги – около 100 белорусских или чуть больше 2 тысяч 500 российских рублей. За квартиру аналогичной площади – в два раза дороже.



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Энергосберегающий проект оправдался, теперь такие дома строят по всей стране.
 
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