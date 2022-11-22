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Забытые технологии строительства экожилья возрождают в Беларуси
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Забытым временем технологиям строительства в Беларуси дали вторую жизнь – их возродили и обновили. Теперь экологичные дома строят по всей стране. В чем их уникальность, разбиралась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Тростник для экологичных домов собирают на озере, на заготовку выходят зимой. Работают руками или специальным комбайном. А после отсортированный материал запускают в производство.
Из таких домов возвели целый поселок, в нем 25 домов. Семья Татьяны Вышиванюк переехала сюда одной из первых.
- А почему переехали?
- Врачи рекомендовали поменять климат, у сына были проблемы с легкими, а тут такой шанс.
- И как сын?
- Вы знаете, его сняли с учета, слава богу, здоров.
Пришлось влиться в стройку – это было обязательным условием получения дома в экопроекте. Так бухгалтер стала мастером цеха по производству продукции из тростника.
Принцип строительства экодомов не менялся годами. На исторических снимках –трактор с мешалкой, внутри – глина. В нее добавляли солому или щепу и заливали в деревянный каркас.
«Вот вакуумные трубки – водяной коллектор, он как термос, там вода циркулирует. Когда солнце – есть и отопление, и вода горячая. Когда зимой солнца нет, котел включается. Тут всегда запас горячей воды, представляете, 800 литров», – показывает Валентин Хорошко.
Газ, котел и датчики помогают поддерживать температуру внутри домов. Да и отопление выходит дешевле. Энергосберегающий проект оправдался, теперь такие дома строят по всей стране.
Зимой в таком доме оплата за все коммунальные услуги – около 100 белорусских или чуть больше 2 тысяч 500 российских рублей. За
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Энергосберегающий проект оправдался, теперь такие дома строят по всей стране.
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