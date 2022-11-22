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Постпреды СНГ обсудили сотрудничество в сфере науки, инноваций и борьбы с ЧС
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Научно-технологическое, инновационное сотрудничество, а также совместное предупреждение и реагирование на чрезвычайные ситуации – часть тем, которые сегодня обсудили постоянные представители СНГ на заседании Совета.
В формате онлайн участие в минской встрече принял председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Он рассказал о работе Миссии наблюдателей от Содружества на президентских выборах в Казахстане. Большинство вопросов касались реализации договоренностей, достигнутых главами правительств в Астане 28 октября. Там было подписано 20 документов. Обсудили и текущие вопросы. К примеру, соглашение о свободной торговле услугами на просторах Содружества. Документ находится в высокой степени готовности.
В плане мероприятий Содружества на 2023 год два ключевых события. Следующий год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. Также в августе в Минске пройдут II Игры стран Содружества. Готовность спортивных объектов 100%, отметили в Исполкоме СНГ.
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Большинство вопросов касались реализации договоренностей, достигнутых главами правительств в Астане 28 октября.
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