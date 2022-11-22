Постпреды СНГ обсудили сотрудничество в сфере науки, инноваций и борьбы с ЧС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Научно-технологическое, инновационное сотрудничество, а также совместное предупреждение и реагирование на чрезвычайные ситуации – часть тем, которые сегодня обсудили постоянные представители СНГ на заседании Совета.

В формате онлайн участие в минской встрече принял председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. Он рассказал о работе Миссии наблюдателей от Содружества на президентских выборах в Казахстане. Большинство вопросов касались реализации договоренностей, достигнутых главами правительств в Астане 28 октября. Там было подписано 20 документов. Обсудили и текущие вопросы. К примеру, соглашение о свободной торговле услугами на просторах Содружества. Документ находится в высокой степени готовности.

«Это такой долгоиграющий, долгожданный документ. Еще 14 октября он был рассмотрен Советом глав государств, президенты дали поручение своим правительствам по оперативной доработке этого соглашения. На ближайшем, в начале июня, Совете глав правительств это соглашение наконец-то будет принято. Мы его разрабатываем уже более 11 лет», – отметил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

В плане мероприятий Содружества на 2023 год два ключевых события. Следующий год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. Также в августе в Минске пройдут II Игры стран Содружества. Готовность спортивных объектов 100%, отметили в Исполкоме СНГ.