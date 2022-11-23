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«Все просто: тех, кто показывают низкие результаты, увольняйте, эффективных — повышайте». Мужской взгляд на гендерное равенство в компании
23.11.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Преимущества гендерного равенства для компаний
Возможность карьерного роста для каждого работника
— За 30 лет ведения бизнеса я понял, что полное раскрытие потенциала сотрудников происходит только в условиях равных возможностей — как при найме и при назначении зарплаты, так и при продвижении по карьере. Хорошо, когда благодаря своим профессиональным качествам работник может продвинуться на более высокую позицию в обход так называемого «стеклянного потолка». У меня есть несколько заместителей, и половина из них — женщины. Руководители Департамента 1С и Департамента маркетинга — женщины, руководитель Департамента дистрибуции импортного софта и финансовый директор — мужчины. Это сильные, опытные кадры, чьей экспертности я доверяю. При подборе заместителей я не смотрел на их пол — меня интересовали только деловые характеристики: умение мыслить стратегически, выстраивать работу отделов и контролировать процессы.
И мужчины, и женщины в моей команде могут одинаково хорошо справляться с кризисными ситуациями.
Сила командной работы сотрудников разных полов
Гендерная неоднородность помогает бизнесу достигать высоких финансовых показателей. Это связано с тем, что у мужчин и женщин свой взгляд на мир, свой подход к выполнению поручений, свои сильные стороны, которые взаимодополняют друг друга. Это можно видеть при сравнении работы двух менеджеров по продажам. Многие клиенты-партнеры моей компании хотят работать с менеджерами-женщинами, так как те воспринимаются как более внимательные, отзывчивые, аккуратные специалисты. При этом я считаю, что мужчины лучше справляются с решением технических вопросов клиентов. Выходит, что сотрудницы и сотрудники компании могут работать в парах, так как у женщин лучше развиты навыки презентации, а мужчины больше разбираются в так называемой «матчасти», то есть могут проконсультировать касательно назначения программы и объяснить, что нужно сделать, чтобы она работала корректно.
В подтверждение своих слов о «взаимном дополнении» могу также снова привести международную статистику. Несколько лет назад консалтинговая компания McKinsey
В своей компании я регулярно запрашиваю у HR-отдела статистику по количеству сотрудников обоих полов. Так, 50/50 — это идеальная пропорция полов, 40/60 — максимальное отклонение по количеству мужчин и женщин, а 30/70 — показатель, который говорит о явном перевесе в коллективе одного из полов. Для сохранения равновесия я прошу руководителей отделов, в которых есть перевес одного пола над другим, набрать больше сотрудников недостающего пола.
Мой подход к сохранению гендерного равенства в компании
Гендерное равенство при найме и назначении зарплаты
Любое неравенство на работе начинается с найма. Поэтому мы отбираем достойных для достойного и делаем это тщательно — процедура найма состоит из нескольких этапов:
В ходе итогового интервью я примеряю на себя роль психолога и проверяю личностные качества, образ мысли будущего работника. Вопросы задаются разные — как о профессиональном уровне подготовки, так и о личной жизни, например, составе семьи, планы на ближайшее будущее, включая рождение детей, если собеседование проходит женщина. Однако в остальном вопросы от пола не зависят. Все это делается для того, чтобы принять на работу качественные кадры — как мужчин, так и женщин. И при приеме на работу для меня не принципиально, уйдет ли сотрудница или сотрудник в декретный отпуск — если подчиненные стоящие, я говорю им: «Мы вас ждем».
Обычно болезненный вопрос при гендерном неравенстве на рабочем месте — это зарплатная политика предприятия. В моей компании с этим все в порядке: для одинаковых позиций — одинаковые заработные платы. При этом бывали ситуации, когда мы проводили отбор кандидатов мужского и женского пола на одну и ту же менеджерскую позицию. Когда речь шла об ожиданиях по зарплате, мужчины могли называть сумму выше рыночной, в то время как женщины, наоборот, занижали уровень оплаты труда. Несмотря на возможные различия в зарплатных ожиданиях, мы все же делаем акцент на качественном выполнении сотрудником своего функционала, потому что ценим эффективных работников, которые приносят прибыль компании.
Гендерное равенство при обучении и карьерном продвижении
Для сохранения равновесия в карьерных возможностях полов мне также помогает программа корпоративного обучения. Такая программа позволяет моим работникам развить недостающие скиллы, которые будут полезны для их карьеры, — неважно, мужчины они или женщины. Например, в рамках такой программы мои сотрудники могут обучиться тому, как вести переговоры с партнерами или как делегировать задачи. Имея одинаковые навыки, работникам проще воспринимать друг друга как конкурентов и потому общаться на равных без фокуса на гендерной принадлежности. Бизнес от этого только выигрывает.
Так, в моей компании есть хорошо зарекомендовавшая себя форма корпоративного обучения — очная практика, которая обычно длится 3−4 дня. На нее отбираются сотрудники, которые по своей должности заинтересованы в улучшении продаж и развитии компании. Состав обучающихся формируют руководители подразделений. Так как в моей компании гендерное распределение примерно равное, то и на тренинги попадают сотрудники в схожей гендерной пропорции.
Для практики мы выбираем по возможности выходные или праздничные дни, чтобы учеба не мешала работе и не влияла на рабочие показатели компании. На корпоративных сессиях разбираются рабочие вопросы, анализируются кейсы, проводятся тренинги. По результатам таких сессий руководители делают вывод, насколько тот или иной сотрудник готов дальше выполнять более сложные задачи, и соответственно насколько он или она готовы к карьерному росту.
Мы также проводим бизнес-игры, для которых конструируем конфликтные ситуации при работе с партнерами. Сотрудники делятся на команды с разным гендерным составом: мужчины, женщины и смешанный состав. В ходе таких игр мы изучаем, как найти индивидуальный подход к сложным запросам заказчиков. После окончания бизнес-игры мы делаем разбор, в котором акцентируем внимание на том, как с задачей справились команды, состоящие из работников разных полов. Зачастую сотрудники выполняют задание, но их подходы к решению вопросов различаются в зависимости от гендерного состава команды, что также интересно анализировать.
5 советов для создания гендерного равенства в компании
Советы, которые я могу дать коллегам, занимающим руководящие позиции:
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«Все просто: тех, кто показывают низкие результаты, увольняйте, эффективных — повышайте». Мужской взгляд на гендерное равенство в компании
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